İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz

Güncelleme:
İran, Azerbaycan'ın Nahcivan bölgesine atılan kamikaze dronlarla ilgili açıklama yaptı. Azerbaycan'a saldırmadıklarını belirten İranlı yetkililer, "Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz" dedi. İran, Türkiye'de düşürülen balistik füze için de benzer bir açıklama yapmıştı.

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Havalimanı, İran'a ait kamikaze tipli insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğradı. Aynı saldırıda bir İHA da Şekerabad köyünde okul binasının yakınına düştü.

AZERBAYCAN, İRAN'I İŞARET ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İHA'ların teknik özelliklerinin ve saldırıların detaylarının araştırıldığı belirtilen açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, herhangi bir askeri gereklilik olmadığı halde İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemiz topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin bir şekilde kınamaktadır. Gerçekleşen olayda sorumluluğun tamamen İran'a ait olduğu vurgulanmıştır. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ülkemizin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, sivil kişilerin ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırlamaktadır ve bu saldırılar cevapsız bırakılmayacaktır" denildi.

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu

acaba neden kadar doğru açıklama bu

