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Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası

Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
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İzmir Çeşme'deki Altınkum Plajı'nda kendi şemsiyesini açmak isteyen vatandaş ile plajı kiralayan işletme çalışanları arasında kavga çıktı. Araya giren bir kadının darbedildiği iddia edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda kendi şemsiyesini açmak isteyen bir vatandaş ile plajın bir kısmını kiraladığını öne süren işletme çalışanları arasında çıkan kavga kameralara yansırken, araya girmeye çalışan bir kadının da darbedildiği iddia edildi.

Olay, dün Çeşme Altınkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajın bir bölümünü kiraladığını öne süren özel işletmenin bulunduğu alana giderek kendi şemsiyesini kurmak ve denize girmek isteyen bir vatandaş, işletme çalışanlarının müdahalesiyle karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel arbedeye dönüştü. Çıkan kavgayı ayırmak için araya giren bir kadının da bu sırada darbe aldığı öne sürüldü.

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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