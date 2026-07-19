Beşiktaş'ta ayrılık

Yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarına devam eden Beşiktaş, 26 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile yollarını resmen ayırdı.

TAYYİP TALHA SANUÇ, ÇAYKUR RİZESPOR'DA

Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli stoperin nihai transferi konusunda Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Beşiktaş yönetiminden yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verilerek oyuncuya emekleri için teşekkür edildi.

KARADENİZ EKİBİNDEN 2 YILLIK İMZA

Transferin resmiyet kazanmasının ardından bir açıklama da Çaykur Rizespor cephesinden geldi. Yeşil-mavili kulüp, başkan Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde 1999 doğumlu savunmacı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.