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Fırında 'pes' dedirten hırsızlık: Çayına şeker attı, şekerliği çantasına sakladı

Fırında 'pes' dedirten hırsızlık: Çayına şeker attı, şekerliği çantasına sakladı Haber Videosunu İzle
Fırında 'pes' dedirten hırsızlık: Çayına şeker attı, şekerliği çantasına sakladı
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Eskişehir'de bir fırına müşteri gibi gelen kadın, çay siparişi verdikten sonra masadaki şekerliği çantasına atarak çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüpheli, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Eskişehir'de bir fırına müşteri gibi gelen kimliği belirsiz kadın, sipariş ettiği çayına şeker attıktan sonra masada bulunan şekerliği gizlice çantasına koyarak çaldı. Dikkat çekmemek için masa da değiştiren şüphelinin o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yenimahalle Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın şahıs, müşteri gibi fırına gelerek boş bir masaya oturdu ve çay siparişi verdi. Gelen çayına masadaki şekerlikten şeker atan şüpheli, kısa bir süre etrafı gözetledikten sonra şekerliği içindeki şekerlerle birlikte yavaşça çantasına attı. Hırsızlık olayının ardından şüphe çekmemek adına oturduğu masayı değiştirerek başka bir masaya geçen kadın, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi fırından ayrıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Durumu sonradan fark eden fırın işletmecisi, iş yerinin güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık anını izledi. Şaşkınlık yaşayan işletmeci, kadının oturduğu yeri ve şekerliği çantasına sakladığı anları eliyle işaret ederek olayın nasıl gerçekleştiğini gösterdi. Şüpheli kadının hırsızlık yaparken sergilediği rahat tavırlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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