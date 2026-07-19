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Ankara'da kimyasal ürün fabrikasında yangın: Alevler yan fabrikaya sıçradı

Ankara'da kimyasal ürün fabrikasında yangın: Alevler yan fabrikaya sıçradı Haber Videosunu İzle
Ankara'da kimyasal ürün fabrikasında yangın: Alevler yan fabrikaya sıçradı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde atık geri kazanım kimyasal fabrikasında çıkan yangın, bitişikteki fabrikaya sıçradı. Yaklaşık 20 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında köpükle soğutma çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde atık geri kazanımı yapılan kimyasal ürün fabrikasında çıkan yangın, bitişikteki fabrikaya sıçradı. Yaklaşık 20 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında köpükle soğutma çalışmaları sürüyor.

PATLAMA DUYULDU

Yangın, Kahramankazan ilçesi Dağyaka Mahallesi'ndeki Büyük Saray Sitesi'nde bulunan atık geri kazanım kimyasal ürün fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikadan ilk olarak büyük bir patlama sesi duyuldu, ardından alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını sardı. Alevler, fabrikanın hemen yanında bulunan başka bir fabrikaya da sıçradı.

YAKLAŞIK 20 İTFAİYE ARACIYLA MÜDAHALE

Yoğun ihbarlar üzerine Keresteciler İtfaiye İstasyonu ekipleri saat 14.34'te bölgeye sevk edildi. Ekipler saat 14.45'te olay yerine ulaşarak yangına müdahaleye başladı. Ankara'nın birçok noktasından bölgeye takviye gönderilen itfaiye ekipleri köpük kuleleri, merdivenli araç ve tankerler ile yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 20 itfaiye aracının müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin köpükle soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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