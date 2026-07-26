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İran'dan Açıklama: ABD Saldırıları Durdu, Misilleme Stratejisiyle Karşı Operasyonlar Durduruldu

İran'dan Açıklama: ABD Saldırıları Durdu, Misilleme Stratejisiyle Karşı Operasyonlar Durduruldu
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İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu belirterek, stratejilerinin misillemeye dayalı olması nedeniyle İran'ın da karşı operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Ekreminiya, ABD'nin stratejik karar alma sürecinde çıkmaz yaşadığını ve yıprandığını ifade ederken, İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü senaryoya hazır olduğunu vurguladı.

İRAN Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu belirterek, "Stratejimiz misillemeye dayalı olduğu için İran'ın karşı operasyonları da durduruldu" dedi.

İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD- İran Savaşı'ndaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekreminiya, "ABD, son iki gecedir saldırılarını durdurdu. Bizim stratejimiz de misillemeye dayalı olduğu için İran'ın karşı operasyonları da durduruldu. ABD tarafının henüz net bir strateji izlediğini söylemek mümkün değil. Ancak mevcut tablo, Washington'ın stratejik karar alma sürecinde çıkmaz yaşadığını ve yıprandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Geniş çaplı hava saldırıları ya da kara harekatının da ihtimaller arasında bulunduğunu kaydeden Ekreminya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin tüm senaryolara hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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