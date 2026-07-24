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İran Sağlık Bakanlığı: ABD saldırılarında 55 kişi öldü

İran Sağlık Bakanlığı: ABD saldırılarında 55 kişi öldü
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 629 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, saldırıların devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini belirtti.

İRAN Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, sanal medya hesabından saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı. Kirmanpur, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 629 kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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