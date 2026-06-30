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İran'dan müzakere açıklaması: Önümüzdeki günlerde ABD ile herhangi bir görüşme planlanmıyor

İran'dan müzakere açıklaması: Önümüzdeki günlerde ABD ile herhangi bir görüşme planlanmıyor
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ilerleyen günlerde ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapılmasının planlanmadığını açıkladı. Ayrıca dondurulmuş varlıklar için Katar’a gidecek heyetin ABD ziyaretiyle ilgisi olmadığını vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ilerleyen günlerde ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapılmasına yönelik bir planın bulunmadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Sözcü İsmail Bekayi, ilerleyen günlerde ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapılmasının planlanmadığını kaydetti. Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması sürecini takip etmek amacıyla İranlı uzmanlardan oluşan bir heyetin bu hafta Katar'ı ziyaret edeceğini belirten Bekayi, üst düzey ABD'li yetkililerin Doha'ya yapacağı eş zamanlı ziyaretin İran heyetinin seyahatiyle bir ilgisi olmadığını vurguladı.

İran ile ABD'nin nihai bir anlaşmaya varmak için henüz müzakere aşamasına girmediğini ifade eden Bekayi, bu sürecin ancak yakın zamanda imzalanan mutabakat zaptının temel hükümlerinin uygulanmasının ardından başlayabileceğini bildirdi. Bekayi; tüm cephelerde çatışmaların sonlandırılması, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın ham petrol ihracatına yönelik ABD muafiyetlerinin çıkarılması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gibi kritik adımların bu şartlar arasında yer aldığına dikkat çekti.

İran'ın mevcut önceliğinin söz konusu hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak olduğunu aktaran Bekayi, "Taleplerimizi ciddiyetle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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