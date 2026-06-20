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İran: ABD ile yeni görüşmeler önümüzdeki günlerde planlanıyor

İran: ABD ile yeni görüşmeler önümüzdeki günlerde planlanıyor
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsviçre'de ABD ile yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini, yeni toplantı için planlamaların sürdüğünü duyurdu. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından toplantının aciliyetini yitirdiği belirtildi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsviçre'de ABD ile yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini belirterek, ilerleyen günlerde yeni bir toplantı yapılması için planlamaların sürdüğünü duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsviçre'de İran ve ABD heyetleri arasında gerçekleşmesi beklenen toplantının ertelendiğini bildirdi. Müzakerelerin bir sonraki aşamasına yönelik istişarelerin ara bulucular vasıtasıyla devam ettiğini kaydeden Bekayi, şartlar olgunlaştığında yeni görüşme tarihinin açıklanacağını ifade etti.

Cuma günü için planlanan toplantının asıl amacının mutabakat zaptını imzalamak ve nihai anlaşma görüşmelerine yönelik düzenlemeleri ele almak olduğunu belirten Bekayi, ancak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu belgeyi perşembe günü elektronik ortamda imzalamasının ardından bu toplantının aciliyetini yitirdiğini dile getirdi.

İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına göre müzakerelerin başlamasının ilgili hükümlerin uygulanmasına bağlı olduğunu hatırlatan Bekayi; bu şartların Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın ve askeri operasyonların sona ermesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın 60 gün boyunca gemi geçişlerine ücretsiz olarak açılması, İran'ın ham petrol ve petrol türevleri ihracatına yönelik ABD yaptırım muafiyetlerinin sağlanması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını kapsadığını kaydetti.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (IAEA) nükleer tesislerinde denetim yapmaya davet ettiği yönündeki haberleri yalanlayan Sözcü Bekayi, mutabakat kapsamında ön koşulların sağlanması durumunda İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin 60 gün içinde gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Sürece dair detayları paylaşan Bekayi, "İran mevcut nükleer statükosunu koruyacak ve IAEA denetimleri Buşehr Nükleer Santrali gibi tesislerle sınırlı kalacaktır" dedi. Bekayi ayrıca, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle daha önce erişime kapatılan diğer tesislere girişin ise ancak müzakere sürecine ve bu sürecin sonucuna bağlı olacağının altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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