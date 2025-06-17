İran'a yönelik saldırıda kilit hedef! Netanyahu'nun "Fordo" planı ortaya çıktı

İran'a yönelik saldırıda kilit hedef! Netanyahu'nun 'Fordo' planı ortaya çıktı
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İran'a yönelik saldırıda kilit hedef! Netanyahu'nun
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İsrail'in saldırılarına rağmen zarar görmeyen İran'daki Fordo Nükleer Tesisi için gözler ABD'ye çevrildi. Başbakan Netanyahu, tesisin yıkılması için ABD Başkanı Trump'a "sığınak delici bomba" desteği konusunda baskı yapıyor. İsrailli yetkililer, "İran'a son darbeyi ABD vuracak" diyerek operasyonun Trump'ın onayına bağlı olduğunu vurguladı.

İsrail'in, İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ni hedef alan saldırılarında istediği sonuca ulaşamaması üzerine gözler bir kez daha ABD'ye çevrildi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, tesisi tamamen imha etmek için ABD Başkanı Donald Trump'a baskı yaptığı ortaya çıktı. İsrail, tesisin yıkılması için 'sığınak delici' bombalara ihtiyaç duyarken, bu operasyonun ancak ABD'nin doğrudan katılımıyla mümkün olacağı vurgulandı.

New York Times'ın haberine göre, İsrail'in hedefinde yer alan ancak saldırılardan etkilenmeyen Fordo Nükleer Tesisi, olağan bombalarla etkisiz hale getirilemiyor. Bu nedenle ABD'nin B-2 bombardıman uçaklarından atılan 'Massive Ordnance Penetrator' (MOP) adlı sığınak delici bombaların kullanılması gerekiyor. Ancak bu mühimmat yalnızca Amerikan ordusunun kullanımında bulunuyor.

TRUMP SİNYALİ VERDİ Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın G-7 Zirvesi'nden ani ayrılışı, İsrail'in İran operasyonlarına doğrudan destek vereceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Trump'ın zirve sonrası yaptığı "Buradan ayrılır ayrılmaz bir şeyler yapacağız" açıklaması, bölgede yeni bir saldırının işareti olarak yorumlandı. İsrailli yetkililer, Trump yönetiminden Fordo için "operasyonel destek" beklediklerini açıkça dile getiriyor. İsrail ordu sözcüsü, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "İranlılara yıkıcı bir darbe indirdik ama son darbeyi vuracak olan ABD'dir" ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik saldırıda kilit hedef! Netanyahu'nun 'Fordo' planı ortaya çıktı

NETANYAHU'NUN ISRARI YILLARA DAYANIYOR

"Massive Ordnance Penetrator" bombaları, ilk olarak 2004 yılında George W. Bush döneminde geliştirilmişti. Netanyahu, o dönemden bu yana bu mühimmatın İsrail tarafından da kullanılabilmesi için ABD'ye baskı uyguluyor. Ancak bugüne dek herhangi bir onay alınamadı. Trump'a yakın isimlerin aktardığına göre; Netanyahu bu konuyu her fırsatta Trump ile görüşmelerinde gündeme getiriyor. Ancak Trump, doğrudan bir yanıt vermekten kaçınıyor.

İran'a yönelik saldırıda kilit hedef! Netanyahu'nun 'Fordo' planı ortaya çıktı

OPERASYON İÇİN ABD MÜRETTEBATI ŞART

Askeri kaynaklara göre Fordo gibi yüksek korumalı tesislere yapılacak bir saldırı yalnızca ABD'li pilotlar ve teknik ekip tarafından gerçekleştirilebilecek kadar karmaşık. ABD ordusu son iki yıldır, bu tür tesislere yönelik tatbikatlar yapıyor ve Fordo'nun yıkılması için tek bombanın yeterli olmayacağı sonucuna varmış durumda...

İran'a yönelik saldırıda kilit hedef! Netanyahu'nun 'Fordo' planı ortaya çıktı

ORTA DOĞU'DA YENİ KRİZ KAPIDA MI?

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar 5. gününe girerken, taraflar arasındaki tansiyon tırmanmaya devam ediyor. ABD'nin Fordo saldırısına katılması halinde krizin bölgesel bir savaşa dönüşebileceği endişesi büyüyor. Gözler şimdi Trump'ın vereceği son kararda.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Rusya'dan umduklarını bulamadılar! İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke

İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKoray dinç:

Şeytan bunun yanında şapka çıkarır

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Haber YorumlarıHaci Taştan:

İsrail ve Agabryi abd dünyadan silinmediği sürece insanlara huzur yok

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Haber YorumlarıHalkınsesi:

savaş dediğin sürekli olur iran 1 füze atıyor 2ncisi için 1 gün bekliyor sürekli saldiracksin adamlar toparlanamazsinlar pes etsinler

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