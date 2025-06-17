İran'a yönelik saldırıda kilit hedef! Netanyahu'nun 'Fordo' planı ortaya çıktı

İsrail'in, İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ni hedef alan saldırılarında istediği sonuca ulaşamaması üzerine gözler bir kez daha ABD'ye çevrildi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, tesisi tamamen imha etmek için ABD Başkanı Donald Trump'a baskı yaptığı ortaya çıktı. İsrail, tesisin yıkılması için 'sığınak delici' bombalara ihtiyaç duyarken, bu operasyonun ancak ABD'nin doğrudan katılımıyla mümkün olacağı vurgulandı.

New York Times'ın haberine göre, İsrail'in hedefinde yer alan ancak saldırılardan etkilenmeyen Fordo Nükleer Tesisi, olağan bombalarla etkisiz hale getirilemiyor. Bu nedenle ABD'nin B-2 bombardıman uçaklarından atılan 'Massive Ordnance Penetrator' (MOP) adlı sığınak delici bombaların kullanılması gerekiyor. Ancak bu mühimmat yalnızca Amerikan ordusunun kullanımında bulunuyor.

TRUMP SİNYALİ VERDİ Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın G-7 Zirvesi'nden ani ayrılışı, İsrail'in İran operasyonlarına doğrudan destek vereceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Trump'ın zirve sonrası yaptığı "Buradan ayrılır ayrılmaz bir şeyler yapacağız" açıklaması, bölgede yeni bir saldırının işareti olarak yorumlandı. İsrailli yetkililer, Trump yönetiminden Fordo için "operasyonel destek" beklediklerini açıkça dile getiriyor. İsrail ordu sözcüsü, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "İranlılara yıkıcı bir darbe indirdik ama son darbeyi vuracak olan ABD'dir" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN ISRARI YILLARA DAYANIYOR

"Massive Ordnance Penetrator" bombaları, ilk olarak 2004 yılında George W. Bush döneminde geliştirilmişti. Netanyahu, o dönemden bu yana bu mühimmatın İsrail tarafından da kullanılabilmesi için ABD'ye baskı uyguluyor. Ancak bugüne dek herhangi bir onay alınamadı. Trump'a yakın isimlerin aktardığına göre; Netanyahu bu konuyu her fırsatta Trump ile görüşmelerinde gündeme getiriyor. Ancak Trump, doğrudan bir yanıt vermekten kaçınıyor.

OPERASYON İÇİN ABD MÜRETTEBATI ŞART

Askeri kaynaklara göre Fordo gibi yüksek korumalı tesislere yapılacak bir saldırı yalnızca ABD'li pilotlar ve teknik ekip tarafından gerçekleştirilebilecek kadar karmaşık. ABD ordusu son iki yıldır, bu tür tesislere yönelik tatbikatlar yapıyor ve Fordo'nun yıkılması için tek bombanın yeterli olmayacağı sonucuna varmış durumda...

ORTA DOĞU'DA YENİ KRİZ KAPIDA MI?

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar 5. gününe girerken, taraflar arasındaki tansiyon tırmanmaya devam ediyor. ABD'nin Fordo saldırısına katılması halinde krizin bölgesel bir savaşa dönüşebileceği endişesi büyüyor. Gözler şimdi Trump'ın vereceği son kararda.