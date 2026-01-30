İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin ardından Washington, Tahran'a olası saldırısı için Orta Doğu'da askeri varlığını arttırmaya devam ediyor. Son olarak ABD Donanması'na ait bir füze destroyeri, İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyılarında yer alan Eilat Limanı'na demirledi.

İSRAİL ORDUSU DA DOĞRULADI

İsrail ordusu da bir Amerikan askeri gemisinin ülkenin güneyindeki Eilat Limanı'na geldiğini doğruladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızıldeniz kıyısındaki Eilat Limanı'na yanaşan geminin gelişinin daha önceden planlandığı aktarıldı. Amerikan füze destroyer gemisinin gelişinin, İsrail ile ABD orduları arasında devam eden yakın işbirliğinin bir parçası olduğu ifade edildi. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, "Bu adım, Washington ile Tel Aviv arasındaki askeri ve güvenlik koordinasyonunu güçlendirmek için atıldı." ifadesini kullandı.

ABD savaş gemisiEilat Limanı'nda

HAVA SAVUNMA GÖREVLERİ VE ASKERİ OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR

Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlarda ise İsrail'e yanaşan Amerikan gemisinin USS Delbert D. Black olduğu görülüyor. Söz konusu savaş gemisinin hava savunma görevleri başta olmak üzere çeşitli askeri operasyonları gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor. USS Delbert D. Black savaş gemisinin 5 bin 700 asker barındırdığı biliniyor.

USS Delbert D. Black

TRUMP'IN İRAN'A YÖNELİK TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru "devasa bir armadanın ilerlediğini" belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı yapılacağı" konusunda uyarmıştı.

Trump, söz konusu armadanın Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadelerini kullanmıştı.

ORTA DOĞU'DAKİ ABD ASKERİ SAYISI YAKLAŞIK 50 BİNE YÜKSELDİ

Trump'ın açıklamaları sonrasında ABD'nin, Orta Doğu'ya USS Abraham Lincoln uçak gemisi başta olmak üzere füze destroyer gemileri ve yaklaşık bir düzine F-15E Strike Eagle dahil çok sayıda savaş uçağı ve İHA konuşlandırdığı öğrenilmişti.

ABD, son hamle ile bölgeye yaklaşık 5 bin 700 ABD askeri daha sevk ederek Orta Doğu'daki asker sayısını yaklaşık 50 bine çıkardı.