İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İsrail ile İran arasındaki savaşta beklenen oldu. ABD, gece yarısı İran'ın nükleer tesislerini vurarak savaşa dahil oldu. Donald Trump'ın savaş kararı ABD sokaklarını karıştırdı.

TRUMP'IN İRAN SALDIRISI ABD'Yİ KARIŞTIRDI

New York şehrinde binlerce kişi sokaklara inerek ABD'nin İran saldırısını protesto etti. Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının pervasızca olduğunu söyleyen protestocular, "Filistinliler göz göre göre katlediliyor. Ve iktidardakiler sessizlik, bahaneler ve ölüm sunuyor." dedi.

"MASUM İNSANLARIN ÖLMESİNİ İZLEMEKTEN BIKTIK"

Protestocular, "İnsanlar bombaların düşmesini izlemekten bıktı. Masum insanların ölmesini izlemekten bıktık. Bu dış politika değil. Bu cinayet. Bu soykırım. Ve biz onların bunu bizim adımıza yapmasına izin vermeyi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.