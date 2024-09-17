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İran 2 milyon düzensiz göçmeni sınır dışı edecek

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İran, düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı etme politikasını devreye sokmaya hazırlanıyor. Mart 2025'e kadar yaklaşık 2 milyon kişinin ülkeden gönderilmesi planlanıyor. İranlı yetkililer, resmi olmayan verilere göre ülkede yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu ve bunların büyük bir kısmının düzensiz göçmen olduğunu ifade ediyor.

Düzensiz göçmenleri ülkeden göndermeye hazırlanan İran, Mart 2025'e kadar yaklaşık 2 milyon kişiyi sınır dışı edecek. İranlı yetkililer, resmi olmayan verilere göre ülkede yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan birçoğunun düzensiz göçmen olduğunu belirtiyor. Tahran yönetimi, ülkede kalma izni olmayanları göndermeye başlayacak.

İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, Mart 2025'e kadar ülkedeki düzensiz göçmenlerden yaklaşık 2 milyonunu sınır dışı etmeyi planlandıklarını söyledi.

Radan, geçen hafta devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Genç Gazeteciler Kulübü'ne (YJC) ülkedeki düzensiz göçmen sorununa ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla ülkedeki düzensiz göçmen sorununa karşı önlemler almaya çalıştıklarını aktaran Radan, "Bu yıl yıl sonuna kadar ( İran takvimine göre Mart 2025) ülkede yasa dışı olarak bulunan önemli sayıda izinsiz yabancı uyruklu kişiyi sınır dışı edeceğiz" dedi.

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinin ardından İran'a doğru başlayan Afgan mülteci akını, ABD işgali, iç savaşlar ve istikrarsızlık nedeniyle yaklaşık 42 yıldır devam ediyor.

ÜLKEDE 5 MİLYON AFGAN VAR

Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, resmi olmayan verilere göre ülkede yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan birçoğunun düzensiz göçmen olduğunu belirtiyor.

Önceki İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, "Yasa dışı göçmenler ülkeyi terk etmelidir. Geri gönderilen ve daha sonra tekrar ülkemize dönen göçmenlerle baş etmek için de daha güçlü bir mekanizmaya ihtiyacımız var" demişti.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da seçim kampanyası sürecinde düzensiz göçmenlerin ülkede uyuşturucu ve istihdam gibi ciddi sosyal zararlara yol açtığını ve bu sorunu çözeceklerini söylemişti.

Öte yandan İran, ülkenin doğusundaki Afganistan sınırına 930 kilometre uzunluğunda duvar örmeye başladı.

İçişleri Bakanı İskender Mumini, 6 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, ülkedeki düzensiz göçmenlerin birçok soruna yol açtığını ve en kısa zamanda sınır dışı edileceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya

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