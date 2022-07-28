Irak'taki protesto gösterileri alevlendi! Başbakan El-Kazımi, "Parlamento binasını terk edin" çağrısı yaptı

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'nin başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basmıştı.

"PARLAMENTO BİNASI HALKIN MALI, DERHAL TERK EDİN"

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı açıklamada, Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi. Parlamento binasının halkın malı olduğunu ve protestoculardan derhal binayı terk etmeye çağıran el-Kazımi, kamu ve özel mallara muhafaza edilmesini istedi. Protestoculardan barışçıl şekilde protesto yapmalarını isteyen el-Kazımi, güvenlik güçleri mensuplarını da sükunete davet etti.

SALİH MUHAMMED PROTESTOCULARA TEŞEKKÜR ETTİ

Sadr Hareketi lideri Mukteda el-Sadr'a yakınlığıyla bilinen Salih Muhammed el-Iraki ise, protestoculara teşekkürlerini iletti. El-İraki sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Can güvenliğiniz her şeyden daha önemlidir, reform mesajınız için teşekkür ederiz. Eğer çekilmek istiyorsanız kararınıza saygı göstereceğim" ifadelerini kullandı.

4 PROTESTOCU YARALANDI

Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya ateş açtı. Güvenlik güçlerinin protestoculara açtığı ateş sonucu 4 protestocunun yaralandığı bildirildi.