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Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar

Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
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Esad rejimi devrilirken Irak'a kaçan 1905 asker Suriye'ye iade edildi. Askerlerin, Yeni Suriye Hükümeti'ne bağlı birliklere teslim edilişine dair fotoğraf karesi sosyal medyada yayıldı.

Irak Güvenlik Medya Ağı, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı 1905 askerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiğini belirtti.

Askerlerin gitmeden önce ailelerine geri dönmeleri hususunda kendilerinden yazılı taahhütnamenin alındığına dikkat çekilen açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın elindeki silahların da kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği ifade edildi.

Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar

YENİ HÜKÜMETE AİT BİRLİKLER TESLİM ALDI

Suriye'de kurulan yeni hükümete ait birlikler, Irak Savunma Bakanlığı tarafından iade edilen askerleri teslim aldı. Kaçak askerlerin Suriye'ye geldiği ana ilişkin fotoğraf karesi sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde tüm askerlerin yerde oturduğu ve kafalarını kaldırmadığı dikkat çekti.

Devrik Suriye rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJokerAllame:

başka haber gündem yok Türkiye'de @r@p @r@p @r@p

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Şimdi idam zamanı

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