İntihar mı cinayet mi? Netanyahu'nun psikiyatristinin sır ölümü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 34. günde de sürerken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Netanyahu'nun psikiyatristi Dr. Moshe Yatom, Başbakan'ı suçlayan bir not bırakarak intihar etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun psikiyatristi Dr. Moshe Yatom'un trajik ölümü, bir dizi olayın ardında derin izler bıraktı. Yatom'un evinde ölü olarak bulunması, intihar ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Olayın daha da çarpıcı hale gelmesine neden olan bir diğer detay ise, psikiyatristin evinde bulunan intihar notu oldu. Yatom'un notta, yaşananlardan dolayı Netanyahu'yu suçlayarak, onu 'yalan şelalesi' olarak tanımladığı ifade ediliyor.

Haber, Hamas'ın 7 Ekim'deki kapsamlı saldırısının ardından devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanının 34. gününde geldi. Bu süreçte, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere toplamda 10 bin 569 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yaralananların sayısı ise en az 26 bin 475 olarak açıklandı.

Yatom'un ölümü, İsrail'in devam eden saldırıları sırasında dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Psikiyatristin, yaşanan olaylardan Netanyahu'yu sorumlu tutarak intihar ettiği iddiaları, olayın arka planını daha da karmaşık hale getiriyor. Dr. Ali Demirdaş'ın Global Village Space isimli siteye dayandırdığı habere göre, Yatom'un ölümü ve intihar nedeniyle yazdığı not, Netanyahu'yu suçlamalarla dolu bir şekilde açıklanmış durumda.