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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Mohammed Zakir Miah ve Chen Xuefeng, İstanbul'da yakalandı

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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah ve Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohamed Zahir Miah'ın Büyükçekmece'de, Çin uyruklu Chen Xuefeng'in Bağcılar'da yakalandığını duyurdu.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Mohammed Zakir Miah ve Chen Xuefeng, İstanbul'da yakalandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı. Haklarında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece'de ve Chen Xuefeng ise Bağcılarda yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefen'in Vietnam'a iade işlemleri tamamlandı.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Mohammed Zakir Miah ve Chen Xuefeng, İstanbul'da yakalandı

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız"

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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