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İnsanlara küsüp 32 yıl önce ormana kaçtı! Bu evden çıkan adamı ilk kez görenler şaşırıp kalıyor

Dünya Haberleri

32 yıl önce insanlardan kaçarak Batı Almanya, Longkamp'ta bir ormana yerleşen 56 yaşındaki ünlü münzevi Friedmunt Sonnemann'ı ilk kez görenler büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

Dünya genelinde farklı hayat hikayesine sahip birçok insan var. O insanlardan biri de Almanya'da yaşayan 56 yaşındaki münzevi Friedmunt Sonnemann. Bundan tam 32 yıl önce insanlardan kaçarak Batı Almanya, Longkamp'taki bir ormana yerleşen Sonnemann, o günden bu yana elektrik ve normal insanlar gibi şebeke suyu kullanmadan yaşıyor.

İnsanlara küsüp 32 yıl önce ormana kaçtı! Bu evden çıkan adamı ilk kez görenler şaşırıp kalıyor

İLK KEZ GÖRENLER BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK YAŞIYOR

Artık bölgede çok bilinen ve "Gerçek hayattaki Gandalf" olarak adlandırılan adlandırılan Friedmunt Sonnemann'ı ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Saçları ve sakallarıyla kendine has bir üslubu olan Friedmunt Sonnemann, "Hiçbir eksiğim veya talebim yok. Sadece bu şekilde yaşamak istiyorum" ifadelerini kullanıyor.

İnsanlara küsüp 32 yıl önce ormana kaçtı! Bu evden çıkan adamı ilk kez görenler şaşırıp kalıyor

YIKANMAK VE YEMEK İÇİN YAĞMUR SUYU KULLANIYOR

İçme suyunu yakınındaki bir kaynaktan temin eden Friedmunt Sonnemann, yemek yapmak ve yıkanmak için ise yağmur suyunu depolayarak kullanıyor. Gün içerisinde bitkilerle ilgilenen Sonnemann, yemek olarak da pirinç ve erişteyi daha fazla tüketiyor.

İnsanlara küsüp 32 yıl önce ormana kaçtı! Bu evden çıkan adamı ilk kez görenler şaşırıp kalıyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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