İngiltere Parlamentosu'nda gizli telefonla 'cinsel içerikli ses' şakası

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda yaşanan ilginç bir olay, ülke gündemine damgasını vurdu. Avam Kamarası'nda yürütülen rutin güvenlik taramaları sırasında, gizlice yerleştirilmiş bir cep telefonu bulundu. Cihazın amacıysa oturum esnasında yüksek sesle cinsel içerikli sesler çalarak, toplantıyı sabote etmek.

BULUNUR BULUNMAZ SESLER YAYILMAYA BAŞLADI

Metropolitan Polisi, 3 Eylül Çarşamba sabahı saat 10.25 civarında bulduğu söz konusu cihaz, ön sıralarda yer alan bir masanın altına çift taraflı bantla yapıştırılmıştı. Ancak zamanla yerinden düşerek fark edildi. Güvenlik görevlileri tarafından çıkarıldıktan sonra cihazdan yüksek sesle müstehcen içerikler yayılmaya başladı.

TURİST ZİYARETLERİ ASKIYA ALINDI

Sky News'in haberine göre, yaşanan olayın ardından Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası'na yönelik turist ziyaretleri geçici olarak askıya alındı. Parlamento kaynakları, bu durumun ilk bakışta bir 'şaka' gibi görünse de, parlamentonun güvenlik protokollerinde önemli bir zafiyet olduğuna işaret ettiğini vurguladı.

PARLAMENTO'DAN AÇIKLAMA

İngiltere Parlamentosu Sözcüsü Nigel Farage, olayla ilgili yaptığı açıklamada güvenliğin her zaman öncelikleri olduğunu belirtti. Farage, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Parlamento halka açık bir binadır ve her hafta binlerce ziyaretçi kabul edilmektedir. Güvenliği sağlamak için sıkı kontroller yapılmakta ve rutin aramalar gerçekleştirilmektedir. 3 Eylül'de Avam Kamarası'ndan bir cep telefonu çıkarılmıştır. Bu da mevcut güvenlik önlemlerimizin etkinliğini göstermektedir."

DAHA ÖNCE SPOR ETKİNLİKLERİNDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Bu tür cinsel içerikli seslerle yapılan provokasyonlar daha önce çeşitli spor etkinliklerinde gündeme gelmişti. 2023'te oynanan Liverpool – Wolverhampton FA Cup karşılaşması ve EURO 2024 kura çekimi sırasında benzer şakalar yapıldığı biliniyor. Ancak bu kez hedef doğrudan ülkenin yasama organı ve "Başbakan'a Sorular" gibi önemli bir oturum olunca, olay çok daha ciddi bir güvenlik problemi olarak değerlendiriliyor.