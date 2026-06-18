Haberler

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle Haber Videosunu İzle
Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da 24 yıllık evliliklerini bitiren çiftin boşanma sevinci sanal medyayı salladı. Mahkeme çıkışı adliye önünde yakınlarıyla davul zurna çaldırıp halay çeken kadına, eski kocası evinden bağlama çalıp türkü söyleyerek cevap verdi. Eski kocanın "Envanterimde davul zurna yoktu, ben de bağlama çaldım" sözleri izleyenleri güldürdü.

Diyarbakır’da görülen bir boşanma davasının ardından adliye önünde yaşananlar, yeşilçam filmlerini aratmayan cinsten bir "kutlama" düellosuna sahne oldu. 24 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren çiftin ayrılık sevinci, sanal medyada izlenme rekorları kırdı. Eski eşlerden kadın tarafı adliye kapısında davul zurna eşliğinde halay çekerken, eski koca ise duruma bağlamasıyla türkü söyleyerek karşılık verdi.

24 YILLIK EVLİLİK BİTTİ, ADLİYE ÖNÜNDE HALAY BAŞLADI

Olay, 16 Haziran’da Diyarbakır Adliyesi’nde meydana geldi. Aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından F.Ş. isimli kadın ile eşi S.Ş.’nin 24 yıllık evliliği resmen sona erdi. Duruşma salonundan çıkan F.Ş., bu kararı kutlamak için adliye önüne önceden çağırttığı davul zurna ekibini dizdi. Yakınlarıyla birlikte adliye kapısında göbek atıp halay çeken kadının o anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

ESKİ KOCADAN VİDEOLU YANIT

Eski eşinin davul zurnalılı kutlama görüntülerinin sanal medyada hızla yayılmasının ardından, eski koca S.Ş. de sessiz kalmadı. Evinde kameranın karşısına geçen S.Ş., eline bağlamasını alarak anlamlı bir mesajla eski eşine nazire yaptı. Bağlamasıyla dertli bir şekilde "Ağlama Gözlerim Mevlam Kerimdir" türküsünü çalan S.Ş., videonun sonunda eski eşinin şovuna atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Envanterimde davul ve zurna olmadığı için her zamanki gibi bağlama çalıyorum. Efendice ve beyefendice sanat yapıyorum."

SANAL MEDYADA ETKİLEŞİM PATLAMASI YAŞANDI

Birbirinden boşanmanın sevincini iki farklı müzik tarzıyla kutlayan Diyarbakırlı eski çiftin videoları, sanal medya platformlarında adeta etkileşim patlaması yaşadı. Binlerce kişi tarafından paylaşılan videolara, "Medeni boşanmanın böylesini ilk kez görüyoruz", "İkisi de kurtulduğuna çok sevinmiş" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Yasak aşk skandalı Tanju Özcan'a pahalıya patladı

Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı! Aykut Kocaman ekibi şaşkın

Kocaman kanadı şaşkın: Malzeme listesi bile...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın göreve gelmesi en çok onun işine yaradı! Artık takımdan ayrılması neredeyse imkansız

Göreve gelmesi en çok ona yaradı! Takımdan ayrılması artık imkansız
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı

İşte gözaltına alınan Berdan Mardini'nin savunması
Alanyaspor efsanesi Efecan Karaca'dan 13 yıl sonra veda

Süper Lig efsanesinden veda! Tam 13 yıl sonra takımından ayrıldı

Taliban'dan devlet memurlarına akıllı telefon yasağı

Taliban'dan büyük yasak: Uymayan yandı!
16 milyar TL'lik 'La Casa De Samsun' davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum

16 milyar TL'lik "La Casa De Samsun" davasında karar çıktı
Trafikte doktorun hakaretlerine maruz kalan genç konuştu

Kadın doktorun hakaretler yağdırdığı gençten açıklama var