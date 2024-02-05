İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi kondu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Majesteleri, spekülasyonların önüne geçebilmek adına teşhisini paylaşmayı tercih etti. denildi.

İNGİLTERE KRALI 3. CHARLES KANSERE YAKALANDI

Geçtiğimiz günlerde prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kanser hastalığına yakalandığı açıklandı. Buckingham Sarayı yaptığı açıklamada Kral Charles'ın prostat testlerinde bir kanser türü saptandığını belirtti. Kraliyete yakın kaynaklar Charles'in prostat kanseri olmadığını söyledi.

İngiltere Kralı 3. Charles

BUCKİNGHAM SARAYI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı. Majesteleri, spekülasyonların önüne geçebilmek adına teşhisini paylaşmayı tercih etti." ifadelerine yer verildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaımda, "Majestelerine hızlı ve tam bir iyileşme süreci diliyorum" ifadesini kullandı.