İngiltere'den ilk defa fırlatılan roket taşıdığı uydularla birlikte uzayda kayboldu

İngiltere Uzay Ajansı için uzaya roket gönderen Virgin Orbit, bugün İngiltere topraklarından ilk defa uzaya fırlatılan roketin hedeflenen yörüngeye ulaşamayarak kaybolduğunu duyurdu.

İngiltere Uzay Ajansı için uzaya roket gönderen Virgin Orbit, bugün İngiltere topraklarından ilk defa uzaya fırlatılan roketin hedeflenen yörüngeye ulaşamayarak kaybolduğunu duyurdu. Roketin taşıdığı 9 uydu ise roketle birlikte uzayda kayboldu.

Virgin Orbit bugün yaptığı açıklamada "İngiliz topraklarından uydu fırlatmaya yönelik tarihi ilk girişim, dün gece geç saatlerde uzaya ulaştı, ancak nihayetinde yörüngesindeki hedefe ulaşamadı" denildi. Cornwall Uzay Limanı'ndan havalanan Kozmik Kız adlı roket fırlatıcısı, Boeing 747 uçağından dönüştürülmüş bir hava taşıtı ve İngiltere Uzay Ajansı için Richard Branson'un sahip olduğu özel uzay taşımacılığı şirketi Virgin Orbit tarafından işletiliyordu.