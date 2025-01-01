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İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı

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İngiltere'de islam ve göçmen karşıtı söylemleri ile bilinen Britain First Partisi'nin lideri Paul Golding, küstahça bir paylaşıma imza attı. Golding, üzerinde Yunanistan bayrağının yer aldığı ve çevresinde de askerlerin bulunduğu Ayasofya görseli paylaştı.

İngiltere'de aşırı sağcı Britain First Partisi'nin Genel Başkanı Paul Golding, sosyal medya hesabından küstahça bir paylaşımda bulundu.

AYASOFYA ÜZERİNDE YUNAN BAYRAĞI

Golding, üzerinde Yunanistan bayrağının yer aldığı ve çevresinde de askerlerin bulunduğu Ayasofya görseli paylaştı. İngiliz lider, paylaşımına, "Yakında" notunu da düştü.

TEPKİLERİ ÇEKTİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşım, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı

İSLAM VE GÖÇMEN KARŞITI SÖYLEMLERİ İLE BİLİNİYOR

Britain First Partisi, özellikle son yıllarda islam ve göçmen karşıtı söylemleri ile radikal tavırlarıyla tanınan bir siyasi grup olarak biliniyor.

İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıZafer Ozkan:

fareye rakıyı icirmisler,o kedi buraya gelecek diye ciglik atmis....

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Recep halleder bir gece ansizin gider.

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Haber YorumlarıAli Kaya:

Allah Muhammed aşkına ne olur öyle bir hata yapın, bahaneyle 12 adalardan girip Yunanistan dan çıkalım

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Haber Yorumlarıhakikitosunpaşabenim:

olm bizim memleketteki sokak köpeklerinin sayısı sizin asker sayınızdan çok,ne hayaller peşindesiniz

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Haber YorumlarıIznikk Iznikk:

Sen de iyi bi halt etmiş gibi o görseli alıp paylaşıyorsun bit yavrusu admin

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Haber YorumlarıSonby Erdm:

dedeniz abdulhamit vermişti ingilizlere anahtarı

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Haber YorumlarıEriş Ersoy:

Hz fatih ırkınızı hiçe saydı

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