İngiltere'de 'Ukraynalılara evini açanlara maddi destek kararı' fuhuş çetelerini harekete geçirdi! Kadınlara iğrenç tuzak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin ardından çok sayıda Ukraynalı kadın, ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Başta Polonya olmak üzere çevre ülkelere geçen Ukraynalılardan bazıları İngiltere'ye gitti. İngiliz hükümeti ise Ukraynalı mültecilerin sokakta kalmaması adına, mültecilere kapılarını açan İngiliz vatandaşlarına 350 sterlin tutarında destek verileceğini açıkladı. Bu uygulamanın ardından Ukraynalı kadınlara gelen mesajlar mide bulandırdı.

FUHUŞ ÇETELERİ KADINLARA MESAJ ATMAYA BAŞLADI

Hem yardımdan yararlanmak hem de kadınları zorla alıkoyarak fuhuş yaptırmak isteyen çeteler de hükümetin bu kararının ardından harekete geçti. Fuhuş çetelerinin, Ukraynalı kadınlara sığınacak yer vaadinde bulunarak ağlarına çekmeye çalıştıkları belirtildi.

FACEBOOK GRUPLARINA ÜYE OLDULAR

Daily Mail'de yer alan habere göre; o kadınlardan biri de 30 yaşındaki Julia Skubenko... Ülkesindeki savaştan kaçıp soluğu İngiltere'de almak isteyen Skubenko, kendisine burada kalacak güvenli bir yer bulmak için Facebook gruplarına üye oldu. Ülkesinde yaşanan insanlık dramının ardından Facebook'ta kendini tanıtan Skubenko, diğer sosyal medya hesaplarını, hatta cep telefonu numarasını dahi paylaştı. İstediği tek şey kendine güvenli bir yer bulmaktı. Ama işler hiç de beklediği gibi gitmedi.

EVLİLİK TEKLİFLERİ GELMEYE BAŞLADI

Ukrayna'dan kaçarak hayata yeniden başlamak için kendine kalacak güvenli bir yer arayan Julia Skubenko'ya pek çok erkek mesaj attı. Bu mesajların birçoğu genç kadında derin hayal kırıklığı yaratacak cinstendi. Kısa bir sürede genç kadının mesaj kutusu "Benimle evlen" diyen, tacize varacak kadar çirkinleşen mesajlarla dolup taştı. Julia Skubenko, bu mesajların her birine tek tek cevap verdi. Kendisine gelen evlilik tekliflerinin hepsine, "Ben kadınların yaşadığı evlerde kalmak istiyorum" diyen Skubenko, zengin bir iş insanının attığı mesaj karşısında ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"KADINLAR İÇİN ENDİŞELİYİM"

Skubenko, ısrarcı tutumlar sergileyen bu adamın kendisine "Ne yazık... Seninle bir aile kurabilirdik" dediğini kaydeden genç kadın, bir petrol şirketine hatta bankaya sahip olduğunu iddia eden erkek sosyal medya kullanıcılarının kendisine 'özel asistanlık' teklifinde bulunduğunu söyledi. Skubenko, yaşadığı hayal kırıklığını, "Bütün bunlar yalnızca içimdeki tüm acıya rağmen yüzümde gülümsemeyle kendi hayat hikâyemi anlattığım bir paylaşım sonrasında yaşandı. Ülkemdeki kızlar için, Ukraynalı kadınlar için büyük bir endişe içindeyim" diye paylaştı.

"FUHUŞ ÇETELERİNİN HEDEFİ HALİNE GELECEKLER"

Yeni vize programı kapsamında evlerini Ukraynalı mültecilere açan İngiliz vatandaşlarına ayda 350 sterlin (yaklaşık 6 bin 750 TL) destek verileceği açıklanmıştı. İngiliz hükümetinin vize planı uzmanlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Ukraynalı mültecilere kapıların açılmasını doğru bulan ancak bu planla birlikte pek çok suistimalin yaşanacağını savunan uzmanlar, pek çok savunmasız Ukraynalı mültecinin fuhuş çetelerinin hedefi haline geleceği konusunda uyarıda bulundu.

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