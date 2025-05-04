İngiltere'de Terörle Mücadele Operasyonları: 8 Kişi Tutuklandı

İngiltere'de Cumartesi düzenlenen iki terörle mücadele operasyonunda, yedisi İran vatandaşı sekiz kişi tutuklandı.

Londra Metropolitan Polisi, bu şahısların ülkedeki bir tesisi hedef alan bir plan yaptığını belirtirken bu tesisin ne olduğu açıklanmadı.

Cumartesi düzenlenen iki operasyonun ilkinde Swindon, Batı Londra, Stockport, Rochdale ve Manchester'da polis baskınları yapıldı.

Bu operasyonda tutuklanan beş kişiden dördünün İran vatandaşı olduğu belirtildi. Beşinci kişinin ise uyruğu henüz tespit edilemedi.

İkinci operasyonda ise üç İran vatandaşı tutuklandı.

Polis iki operasyonun birbiriyle bağlantılı olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper polis ve güvenlik birimlerine "ülkemizi güvende tutmak için attıkları adımlardan dolayı" teşekkür etti.

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