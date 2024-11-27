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İngiltere'de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
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Londra'da altı kişi, terör örgütü PKK ile bağlantılı faaliyetlerde bulundukları şüphesiyle terörle mücadele polisi tarafından gözaltına alındı.

İngiltere'de Londra Metropolitan Polisi (Met),terör örgütü PKK ile bağlantılı faaliyetlerde bulundukları şüphesiyle 59 ve 31 yaşlarında iki kadın ile 27, 62, 56 ve 23 yaşlarında dört erkeğin günün erken saatlerinde ayrı adreslerde gözaltına alındığını açıkladı. Terör Yasası kapsamında gözaltına alınan altı kişinin, Londra'daki bir polis karakolunda gözaltında tutulduğu bildirildi. İngiltere emniyet güçleri, soruşturma altındaki konularla bağlantılı olarak halka yönelik yakın bir tehdit olduğuna inanılmadığını bildirdi.

"SORUŞTURMA TÜRK VE KÜRT TOPLUMLARIMIZI KORUMAYA YÖNELİK"

Met'in Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, "çok ciddi iddialar" üzerine yapılan tutuklamaların "önemli" bir soruşturmayı takip ettiğini ifade etti. Flanagen, "Bu soruşturma ve faaliyetler tüm toplumlarımızı ama özellikle de Türk ve Kürt toplumlarımızı korumaya yöneliktir" dedi.

İngiliz yetkililer, soruşturma kapsamında Londra'nın Haringey bölgesinde bulunan Kürt Toplum Merkezi de dahil olmak üzere başkent genelinde sekiz adreste arama yapıldığını bildirdi. Aramanın iki hafta kadar sürmesi beklenirken, merkez ve çevresinin bu süre zarfında halka kapalı olacağı aktarıldı.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Dünya
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