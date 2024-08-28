İngiltere'de motorlu planör karayoluna düştü: Pilot ve yolcu hafif yaralandı

İngiltere'de sıra dışı bir kaza meydana geldi. Bir motorlu planör, A419 karayoluna düştü.

Uçakta bulunan pilot ve yolcu, inanılmaz bir şekilde ciddi yaralanmalar olmadan kurtuldu. Ancak kaza sonrası çekilen fotoğraflar, uçağın bir kanadının koptuğunu ve enkaz arasında şaşkın bir halde duran iki kişiyi gösteriyor.

Bu beklenmedik kaza, yoğun trafiği olan A419 karayolunda büyük aksamalara neden oldu. Polis, güvenlik önlemi olarak yolu her iki yönde de trafiğe kapattı. Bu durum uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı.

Olay yerine hızla acil servis ekipleri sevk edildi. Bunlar arasında Great Western Hava Ambulansı da vardı. Ancak pilot ve yolcunun ciddi bir yaralanması olmadığı anlaşılınca, hava ambulansı kısa süre sonra geri çekildi.

Kaza, Cirencester ve Stroud şehirleri arasında yer alan Frampton Mansell'deki Aston Down Havaalanı yakınlarında meydana geldi.

Gloucestershire Polis Teşkilatı sözcüsü, yaptığı açıklamada sürücüleri yol kapatmaları hakkında bilgilendirdi. Ayrıca uçaktaki iki kişinin sağlık kontrolünden geçirileceğini ve kazaya başka araçların karışmadığını belirtti.

Bu olay, havacılık güvenliği ve acil durum müdahalelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı zamanda, pilot ve yolcunun hafif yaralanmalarla kurtulması büyük bir şans olarak değerlendirildi.