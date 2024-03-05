İngiltere'de kadın polis, Sudanlı evsiz adamı defalarca karnından tekmeleyerek hastanelik etti

İngiltere'de kadın polis, Sudanlı olduğu belirtilen evsiz siyahi adamı yerde sürükledikten sonra defalarca karnına tekme attı.

Olayın ardından yaralanan ve hastaneye kaldırılan adamın idrarından kan çıktı.

Emniyet yetkilileri,memurun eylemlerinin 'beklediğimiz standartların altında kaldığını' ve olayın ardından 'ele alındığını' belirtirken, evsizlikle mücadele eden kuruluş Crisis, durumu 'korkunç ve insanlık dışı' olarak tanımladı.

BBC'ye konuşan 31 yaşındaki adam, İngiltere'de kalmahakkını elde ettiğini ve son üç yıldır burada yaşadığını söyledi.

Manchester Belediye Binası yakınındaki diğer evsiz mültecilerle birlikte kaldığı yere uyuduğunu açıkladı ve genellikle her sabah belediye yetkilileri tarafından uyandırıldığını belirtti. Ancak bu sefer bir polis memuru tarafından uyandırıldı.

Sudanlı adam şunları söyledi: 'Polis bana uyanmama söyledi. Ben de hava soğuk olduğu için başka yere gidemeyeceğimi söyledim. Ama ayağıyla karnıma bastı. Bana sorunlar yaşattı - ateşim çıktı ve birkaç saat sonra idrarımda kan gördüm.'

Adam, emniyetin kendisinden özür dilediğini ve kendisi için bir konaklama yeri bulunduğunu söyledi.

Crisis'in CEO'su Matt Downie, BBC'ye şunları söyledi: 'Sokakta yaşayan insanların bu tür insanlık dışı muamelelere maruz kalması, korkunç bir şey.

'Eğer polis bu şekilde davranırsa, halkın sokakta yaşayanlara nasıl davranmasını bekliyoruz?

'Burada bir sorun olduğunu biliyoruz, insanların düzenli olarak kötü muameleye maruz kaldığını ve sokaklarda insanlara kötü şeyler yapıldığını biliyoruz.'

Bir Greater Manchester Polis sözcüsü şunları söyledi: 'Memurun davranışları, özellikle topluluğun tüm üyelerine saygı duyma konusundaki beklentilerimizin altında kaldı ve memurun eylemleri ele alındı.

'Şehir Merkezi'nden sorumlu Müdür, kişisel olarak memur ile görüştü ve davranışlarının kabul edilemez olduğunu ve tekrarlanmaması gerektiğini net bir şekilde belirtti.

Bu şoke edici olay, Birleşik Krallık'ta sokaklarda yaşayanlara yönelik artan şiddeti bir kez daha göz önüne serdi.