İngiltere'de hava üssüne giren iki Filistin yanlısı gösterici askeri uçaklara zarar verdi

İngiltere'de hava üssüne giren iki Filistin yanlısı gösterici askeri uçaklara zarar verdi
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İngiltere'de hava üssüne giren iki Filistin yanlısı gösterici askeri uçaklara zarar verdi
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İngiltere'nin en büyük askeri hava üssü RAF Brize Norton'a iki Filistin yanlısı protestocu gizlice girerek iki uçağa zarar verdi. Protestocuların gece üsse girdikleri ve elektrikli scooterlarla hareket ettikleri, çevrimiçi paylaşılan videolarda görüldü. Savunma Bakanlığı, olaya sert tepki gösterdi ve güvenliğin sağlanmasının öncelik olduğunu belirtti.

İngiltere'nin en büyük askeri hava üssü olan RAF Brize Norton'a iki Filistin yanlısı protestocu gizlice girerek, iki uçağa zarar verdi. Olay, "son derece endişe verici" bir güvenlik açığı olarak değerlendirildi.

Protestocuların gece gizlice üsse girdikleri ve elektrikli scooterlarla hareket ettikleri, çevrimiçi paylaşılan videolarda görüldü. Videoda, aktivistlerden birinin Airbus Voyager adlı yakıt ikmal uçağının motorlarına kırmızı boya sıktığı görülüyor. Yangın söndürücü aparatı kullanarak motorun içine ve çevresine boya püskürttüler. Ayrıca levyeyle uçağa zarar verdikleri iddia ediliyor.

Savunma Bakanlığı, olaya sert tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü, askerlerin fedakarca ülkeyi koruduğunu ve onların güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğunu belirtti.

Protestocular, Kıbrıs'taki RAF Akrotiri üssünden Gazze'ye yapılan uçuşlara karşı çıkıyor ve yakıt ikmal uçaklarını devre dışı bıraktıklarını iddia ediyor.

Olayla ilgili polis ve Savunma Bakanlığı soruşturma başlattı. Thames Valley Polisi, izinsiz giriş ve zarar verme suçuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Eski hükümet danışmanı Lord Walney, bu grubun askeri güvenliği hiçe saydığını ve "terörist grup" olarak değerlendirilmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, ülkenin dış tehditlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde böyle olayların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sosyal medyada birçok kişi, böylesine kritik bir askeri üsse nasıl bu kadar kolay girilebildiğine şaşırdı. Güvenlik zaafiyeti olduğu konusunda ciddi endişeler dile getirildi.

Özetle, ülkenin en önemli askeri üslerinden birinde yaşanan bu olay, büyük bir güvenlik açığını gözler önüne serdi. Yetkililer, sorumluları yakalamak ve benzer olayların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere'de hava üssüne giren iki Filistin yanlısı gösterici askeri uçaklara zarar verdi

İngiltere'de hava üssüne giren iki Filistin yanlısı gösterici askeri uçaklara zarar verdi

İngiltere'de hava üssüne giren iki Filistin yanlısı gösterici askeri uçaklara zarar verdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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