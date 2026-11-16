İngiltere'de Brand'ın 10 yıldan fazla hapis cezası rıza yaşı tartışmasını başlattı

İngiltere'de komedyen ve aktör Russell Brand'ın tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmasının ardından, cinsel rıza yaşı tartışmaları başladı. Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, Brand davasının ardından hükümetin yasayı değiştirme çağrılarıyla karşı karşıya kalması üzerine, kademeli bir rıza yaşı uygulaması konusunda görüşmelerin yapılacağını söyledi.BBC'ye konuşan McFadden, bu hafta "güçlü erkeklerin güçlerini kötüye kullanmalarına" dair "dehşet verici" hikayelerin ortaya çıktığını söyledi. 16 yaşındayken Brand tarafından tecavüze uğradığını iddia eden Mia Latter adlı kadın, yasa değişikliği yapılarak 16-17 yaşındaki gençler ile yetişkinler arasındaki ilişkilerin yasadışı hale getirilmesi için kampanya yürütüyor.Birleşik Krallık yasalarına göre, yetişkinler 16 ve 17 yaşındakilerle cinsel ilişkiye girebilir.McFadden, kademeli rıza yaşıyla ilgili soruların "gündeme getirildiğini ve tartışılacağını" belirtti ve "Sonucun ne olacağını söyleyemem ama geçen hafta yaşananlar bu konuyu kesinlikle gündeme getirdi" dedi.Kimliğinin gizli kalma hakkından feragat eden Mia Latter, Sunday Times gazetesine verdiği demeçte, cinsel rıza yaşının kademeli olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.Latter, üç yayın kuruluşunun yürüttüğü bir araştırma kapsamında 2023 yılında Brand aleyhine iddialarda bulunan altı kadından biri. Brand o dönemde iddiaları reddetmişti ve altı kadından hiçbiri Brand'in cezalandırılmasıyla sonuçlanan davada şikayetçi olmamıştı.Brand, 2004 ile 2009 yılları arasında dört kadına yönelik bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan 9 Kasım'da mahkum edilerek . İki tecavüz suçundan ve bir cinsel taciz girişiminden ise beraat etti.Komedyenle tanıştığında 16 yaşında olduğunu, Brand'ın ise o zaman 30 yaşında olduğunu söyleyen Latter, "İnsanlar anlattıklarımdan etkilendi çünkü ramızdaki yaş farkı ve [güçte] açık dengesizlik var" dedi.Gençlerin birbirleriyle ilişkiye girmesini suç saymak istemediğini belirten Latter, "Ama... otuzlu, kırklı veya ellili yaşlarınızdaysanız ve 18 yaşından küçük biriyle ilişki kurmaya çalışıyorsanız, bu [suç teşkil etmeli]" ifadesini kullandı.Latter, Sunday Times'a verdiği demeçte, savcılık makamının kendisini Brand'ın ceza davasına dahil etmeme kararı aldığını, ancak polisin "sonraki" süreçlere dahil olmasını istediğini söyledi.Gazeteye verdiği demeçte, karardan dolayı "yıkıldığını" ve polisin davanın "Alice şovuna" dönüşmesini istemediklerini söylediğini belirtti. Latter, 2023'te yayınlanan haberlerde Alice adını kullanmıştı.Londra Emniyet Müdürlüğü, Latter ile davası hakkında yapılan görüşmede polis memurlarının kullandığı dil nedeniyle özür diledi.Close the Consent Gap adlı kampanya grubunun kurucusu Layla Stone, kademeli bir rıza yaşı uygulamasının getirilmesinin, 16 ve 17 yaşındakiler ile yetişkinler arasındaki ilişkilerde var olan "güç dengesizliğini" gidermekle ilgili olduğunu söyledi. Bakanları bu yönde bir değişiklik yapmaya çağırdı.Çocukların korunması alanında çalışan Stone, BBC'ye verdiği demeçte, 16 ve 17 yaşındakilerin "hukukun her çerçevesinde" çocuk olarak görüldüğünü ve "çok daha yaşlı yetişkinlerle cinsel ilişkiye girmeye rıza gösterecek yaşta olmadıklarını" söyledi.Kampanya grubu, 16 yaşındakilerin 19 yaşından büyük biriyle cinsel ilişkiye girememesini ve 17 yaşındaki birinin de 20 yaşından büyük biriyle ilişki kurmasının yasaklanmasını öneriyor.

Eğlence sektöründe yeni cinsel taciz iddialarıBrand'in mahkum edildiği hafta, eğlence sektöründe cinsel tacizle ilgili daha fazla iddia ortaya çıktı. ITV News ve Guardian, komedyen David Walliams'ın çeşitli kadınlar tarafından cinsel tacizle suçlandığı iddiasını içeren bir haber yayınladı. Bir kadın, 15 yaşında Walliams ile yaşadığı iddia edilen karşılaşmayı artık "cinsel saldırı" olarak nitelendirdiğini söyledi. Walliams ise onunla herhangi bir cinsel teması olduğunu kesin bir dille reddetti. Diğer kadınlar, ITV'nin yetenek yarışı Britain's Got Talent programında jüri üyeliği yaptığı dönemde Walliams'ın, kızları ve genç kadınları soyunma odasına davet etmesi gibi uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.Walliams, kendisine yöneltilen her türlü suç iddiasını reddettiğini ve hiçbir zaman genç kadınları istismar etme girişiminde bulunmadığını söyledi.Polis, Walliams hakkında "iddia edilen ciddi cinsel suçlar" nedeniyle soruşturma başlattığını belirtti. Polis, soruşturduğu iddiaların ITV ve Guardian'ın haberlerinden ayrı olduğunu ancak "bu haberleri de aktif olarak incelediğini" söyledi.Çalışma ve Emeklilik Bakanı Sky News'e yaptığı açıklamada, "Russell Brand, David Walliams ve ortaya konanlar sayesinde insanların bu konulara yeni bir bakış açısıyla baktığını düşünüyorum" dedi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .