İngiltere, Belçika'nın İnsansız Hava Araçları İçin Askeri Destek Talebine Yanıt Verdi

İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, BBC'ye verdiği demeçte, Belçika ordusunun hafta başında İngiltere'den yardım talebinde bulunduğunu açıkladı.

Perşembe gecesi Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarında insansız hava araçları (İHA) görülmesi üzerine Brüksel Havalimanı geçici olarak kapatılmıştı. İHA'ların bir askeri üs de dahil olmak üzere başka noktalarda da görüldüğü aktarıldı.

BBC'de Laura Kuenssberg'in sunduğu televizyon programına konuşan İngiltere Genelkurmay Başkanı Knighton, Belçika'nın talebine karşılık İngiltere'nin askeri destek sağladığını, ekipman ve personelin yola çıktığını söyledi.

Belçika'daki gelişmeler, birçok NATO ülkesi üzerinde hava ulaşımını sekteye uğratan bir dizi insansız hava aracı görülmesinin ardından meydana geldi.

İngiltere dahil batılı ülkeler bu İHA'ların Rusya kaynaklı olduğunu söylemesine rağmen Moskova, Ukrayna'nın müttefiklerine karşı benzer ihlaller yaptığı suçlamalarını reddediyor.

Savunma Bakanı John Healey yaptığı açıklamada "Hibrit tehditler arttıkça, gücümüz ittifaklarımızda ve kritik altyapı ve hava sahamızı savunma, caydırma ve korumaya yönelik ortak kararlılığımızda yatmaktadır" dedi.

BBC'ye göre, Belçika'ya destek vermek üzere, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) 2. Kuvvet Koruma Kolu üyelerinin görevlendirilmesi muhtemel.

Richard, NATO müttefiklerinin yanı sıra İngiltere'nin de Belçika'ya "teçhizat ve kabiliyetleri sağlayarak" yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Almanya Savunma Bakanlığı da Cuma günü yaptığı açıklamada Brüksel'den gelen talep üzerine Belçika'yı anti-drone önlemleri konusunda destekleyeceğini bildirmişti.

Perşembe günkü drone vakasından yaklaşık 3 bin havayolu yolcusu etkilenirken, havayolu şirketi düzinelerce uçuşun iptal edilmesi ya da başka yöne çevrilmesi nedeniyle "önemli maliyetlerle" karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Belçika güvenlik birimleri saldırının arkasında Rusya'nın olduğundan şüphelendiklerini açıkladılar ancak Belçika Savunma Bakanı Theo Francken daha önce bu yönde bir kanıt olmadığını belirtmişti.

İngiltere Genelkurmay Başkanı, Rusya'nın genel anlamda Avrupa için "şu anda en acil tehdit" olduğunu söyledi.

Rusya tarafından İngiltere topraklarında sabotaj ve cinayetlerin gerçekleştirildiğini de ileri sürdü.

Moskova 2022'de Ukrayna'da geniş çaplı bir işgal başlattı ve şu anda 2014'te ilhak ettiği Kırım yarımadası da dahil olmak üzere Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birini kontrol ediyor.

NATO'ya göre "hibrit tehditler", askeri ve askeri olmayan taktiklerin bir karışımını tarif ediyor ve altyapı veya kurumlara müdahale etmek için tasarlanıyor.

Belçika hava sahasındaki bu durum, İsveç, Norveç, Danimarka ve Almanya gibi Avrupa ülkelerindeki benzer drone alarmlarının ardından geldi. Bu ülkelerin hepsi Ukrayna'ya destek veren NATO müttefikleri.

İngiltere, NATO'nun saldırılara karşı Polonya üzerindeki savunma görevlerinde yer almak üzere yakın zamanda RAF Typhoon jetlerini göndermişti.