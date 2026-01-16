Haberler

İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
Güncelleme:
İran'da protestoların 19. gününde ölü sayısı 2 bin 677'e yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın komşu ülkeye olası bir saldırıdan şu an için vazgeçtiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Trump'ın saldırı kararından vazgeçmesinde Türkiye ve Körfez ülkelerinin yürüttüğü diplomasi trafiği etkili oldu. Haberde, bu ülkelerin "kaos" uyarılarının, Trump'ı askeri bir harekattan şimdilik vazgeçmeye ikna etmiş göründüğü belirtildi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası bir saldırıdan şu an için vazgeçmiş görünüyor.
  • Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Umman, ABD'ye İran'a yönelik hava saldırıları başlatmaması çağrısında bulundu.
  • ABD, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nden kilit personelini geri çekti.

İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestolarda 'ölümcül güç' kullanılması halinde ABD'nin müdahale edeceği söylemini çok kez yineleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası bir saldırıdan şu an için vazgeçmiş görünüyor.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Trump'ın bu kararından vazgeçmesinde Türkiye ve Körfez ülkelerinin yürüttüğü diplomasi trafiği etkili oldu.

İRAN ÇAĞRISI ETKİLİ OLDU

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, ve Umman, Washington'ın olası bir saldırısının Orta Doğu genelinde büyük ve içinden çıkılması zor bir çatışmaya yol açacağı endişesiyle, son anda yürütülen diyalog kapsamında Donald Trump'a İran'a yönelik hava saldırıları başlatmaması çağrısında bulundu.

"KAOS" UYARILARI ART ARDA GELDİ

Guardian'ın haberine göre, ABD'nin müttefiki olan bu ülkelerin "kaos" uyarılarının, Trump'ı çarşamba gecesi için askeri bir harekattan şimdilik vazgeçmeye ikna etmiş göründüğü belirtildi. Suudi Arabistan özelinde ise bu temkinli tutum, ABD'nin saldırı düzenlemek için Suudi hava sahasını kullanmasına izin verilmemesiyle sonuçlandı. Görüşmeler sürerken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, perşembe günü İran, Umman ve Türkiye'deki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

FİDAN'DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada, diyalog çağrısında bulunmuş ve "Umarız Amerika Birleşik Devletleri ve İran bu meseleyi kendi aralarında, arabulucular, diğer aktörler ya da doğrudan diyalog yoluyla, çözer. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" demişti.

ÜSTEKİ PERSONELİNİ GERİ ÇEKTİ

ABD'nin bölgedeki en büyük üssü olan El-Udeyd Hava Üssü Katar'da bulunuyor. Gerilimin Çarşamba günü tırmanması üzerine ABD, üsten kilit personelini geri çekmişti. Uluslararası basında tansiyonun biraz düşmesinin ardından ABD personelinin üsse geri döneceğine ilişkin haberler yer aldı.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıObjektif Bakış:

İRAN BİRAN ÖNCE ŞERİAAT DÜZENİNDEN ÇIKMALI VE İSVİÇRE DEMOKRASİ MODELİNİ GETİREREK HALKINA DALET VE HUZUR SAĞLAMALIDIR

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme91
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhacer ilhan:

şeriatın ne olduğunu öğrende sonra konuş, ne kadar boş insan var yaa. Oksijen israfı

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıŞıble:

İsviçre demokrasisi Allah'ın kanunlarından daha mı üstün. İran'ın yönetim şeklini eleştirebilirsin ama söz konusu Allah'ın kanunları olunca haddini bil.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Mollalar giderse problem kalkar

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRegal:

Akp ve MHP oyları ile emekli zam artışı reddedildi bunları konuşun asıl geçim derdi var boş verin

yanıt25
yanıt15
Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Cahille tartışmak vakit israfıdır.. O yüzden bu yoruma cevap yazmıyorum.

yanıt0
yanıt0

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

