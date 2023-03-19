İngiliz basını yazdı: Kılıçdaroğlu'nun hamlesi onu yarışta Erdoğan'ın önüne geçirdi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi geri sayım başlarken İngiltere'nin saygın gazetelerinden Daily Telegraph, Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki rekabette dikkat çeken bir noktaya parmak bastı. Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli mültecileri ülkesine gönderme sözünün Erdoğan karşısında öne geçmesini sağladığına değinilen haberde, mülteci sorununun son yıllarda çok büyük bir kriz halini aldığı ve anketlerde bu sorunun en öncelikli çözülmesi gereken sorun olduğu belirtildi.

Uluslararası medya kuruluşlarının gözü 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine çevrilmiş durumda. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki yarışın kıyasıya geçeceğine vurgu yapan İngiliz basını ise seçimlerle ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı.

SURİYELİ MÜLTECİLERİ ÜLKELERİNE GÖNDERME HAMLESİ

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Daily Telegraph, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim öncesinde adayların durumunu değerlendirdi. Gazetenin Orta Doğu muhabiri Campbell Mac Diarmid tarafından hazırlanan haberde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli mültecileri ülkelerine gönderme hamlesinin büyük bir etkisi olduğu ima edildi.

ERDOĞAN'IN SEÇİMDEKİ EN BÜYÜK RAKİBİ

Haberde, "Mülteci karşıtı açıklamalar Türkiye'deki seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zorluyor" başlığı kullanılırken, "Ekonomik kriz etkisini gösterirken, Erdoğan'ın Mayıs ayındaki seçimde en büyük rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli mültecileri ülkesine gönderme sözü verdi" denildi.

"ANKETLERDE ÖNCELİKLİ SORUNLAR ARASINDA YER ALIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun son anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde yer aldığı ancak seçimin bir hayli zorlu geçeceğine değinilen haberde mülteci sorununun son yıllarda çok büyük bir kriz halini aldığı ve anketlerde bu sorunun en öncelikli çözülmesi gereken sorun olduğu belirtildi.