Haberler

İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın cezaevinde hayatını kaybettiğine yönelik iddia ülkeyi ayağa kaldırdı. Han'ın insanlık dışı koşullarda tutulduğu tek kişilik hücrede yaşamını yitirdiğine yönelik haberlere Adiala Cezaevi yönetiminden ise yalanlama geldi. Cezaevinde yönetimi Han'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve cezaevinde bulunduğunu belirterek ölüm ya da başka bir yere nakledildiği yönündeki söylentileri 'asılsız' olarak nitelendirdi.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında cezaevinde hayatını kaybettiğine yönelik söylentiler ülke gündemini sarstı.

Han'ın tutuklu bulunduğu Adiala Cezaevi yönetimi iddialara yanıt verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRüzgar Derya:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak NelsonFY'nin platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 342.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, "Nildatrading" adresinden Telegram üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.