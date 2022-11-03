İmran Han'a saldıran suikastçıyı durduran adamı Pakistan halkı omuzlarında taşıdı

28 Şubat'ta başlattığı yürüyüş kapsamında binlerce destekçisiyle başkent İslamabad'a yürüyen eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a silahlı saldırı gerçekleştirildi. Sağ bacağından yaraladığı İmran Han'ı öldürmek için ateş etmeye devam eden suikastçı bir vatandaş tarafından son anda durdurulurken, saldırıyı engelleyen şahıs Pakistan halkı tarafından kahraman addedilerek omuzlarda taşındı.

Beraberindeki destekçilerle birlikte başkent İslamabad'a doğru yürüyüşe geçen eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda ayağına aldığı kurşunlarla yaralanan Han, acil olarak tedaviye alındı.Korumaları tarafından da saldırgana karşı ateş açıldı.

BİR KİŞİ KENDİNİ TEHLİKEYE ATARAK SALDIRIYI ÖNLEDİ

Han'a suikast girişiminin ardından yaşananlar da çok geçmeden ortaya çıktı. Görüntülerdeki bir kişinin tüm riskleri göze alarak, silahlı saldırgana karşı koymaya çalıştığı görüldü. Saldırıyı önlemek isteyen kişinin başarılı olmasının ardından ise saldırgan ikinci ateşi açamadan bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

İmran Han'a saldırıyı engelleyen kişi, olayın ardından ülke genelinde kahraman ilan edildi. Pakistan halkı, saldırgana karşı koyan kişiye şükran borçları olduğunu dile getirerek, "ödüllendirilmeli" çağrısında bulundu.