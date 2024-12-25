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Trump'ın gözünü diktiği Grönland ABD'ye katılabilir

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Donald Trump, geçtiğimiz gün Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yinelemiş, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın 'zorunluluk' olduğunu dile getirmişti. Grönland'ın ABD için neden önemli olduğuna dair dikkat çeken bilgiler paylaşan Rus Askeri Analist Aleksey Leonkov, Grönland'ın bir devlet olarak ABD'ye katılacağını iddia etti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün "mutlak bir zorunluluk" olduğunu savundu. Trump, Truth Social hesabından ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi olarak PayPal'ın kurucu ortağı Ken Howery'yi seçtiğini duyurduğu paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini tekrarladı. Seçilmiş başkan Trump, paylaşımında, "Ulusal güvenlik ve dünya genelinde özgürlük için ABD, Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünüyor." ifadesine yer verdi.

GRÖNLAND, ABD İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Sputnik'e konuşan askeri analist Aleksey Leonkov, Grönland'ın doğal kaynaklarının kayda değer olduğunu ancak Trump'ın Danimarka'dan bu adayı satın alma isteği her şeyden önce askeri kaygılardan kaynaklandığını belirtti. Leonkov, Grönland'da kürsel ısınmayla beraber ABD'nin burada tüm Kuzey Atlantik'i 'örtmesine' ve Kuzey Kutbu'nu izlemesine olanak tanıyacak bir deniz tesisleri zinciri kurabileceğini öne sürdü. Leonkov ayrıca ABD'nin daha önce Grönland'da bir deniz üssü kurma girişiminde bulunduğunu ancak orada elektrik ve ısınma kaynaklı maliyetler nedeniyle ileri karakolun inşasından vazgeçtiğini vurguladı.

ABD'nin Kuzey Atlantik bölgesindeki mevcut donanma varlıklarının Rusya'nın buradaki denizaltı operasyonlarını hala güvenilir bir şekilde takip edemediğini vurgulayan Leonkov, ABD'nin bu sorunu Grönland'a genişleme yoluyla donanma varlığını güçlendirerek çözmeye çalışabileceğini söyledi. İzlanda'nın hem nispeten küçük olması hem de volkanik faaliyetlerle ilgili tüm riskler barındırması nedeniyle İzlanda'nın üsler için kullanılmasının söz konusu olmadığını da ekleyen Leonkov ABD'nin Grönland'ı ele geçirme çabasının muhtemel nedenini, "Çözümleri orada daimi deniz varlığı, özellikle de Rus denizaltılarını aktif olarak arayacak deniz ve dalgıç insansız hava araçları bulundurmaktan geçiyor" cümlesiyle özetledi.

"GRÖNLAND BİR DEVLET OLARAK ABD'YE KATILACAK"

Leonkov, ABD'nin Grönland'ı ilhak edebilecek mi? sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bence büyük bir yaygara kopacak ama Grönland bir bölge hatta bir devlet olarak ABD'ye katılacak. Danimarka maddi tazminat alacak ve Rus tankerlerinin Baltık Denizi'ne açılan Danimarka boğazlarından geçişini engellemesi için kesin emir verilecek.

Rus Analistten çarpıcı sözler: Trump'ın gözünü diktiği Grönland ABD'ye katılabilir

İLK TEKLİF 1946 YILINDA YAPILMIŞTI?

Grönland, 1979'da Danimarka'dan özerkliğini elde etmesine rağmen dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala bu ülkeye bağlı. Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946'da, zengin uranyum, altın, petrol ve gaz rezervlerine sahip Grönland'ı satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti. Bu tekliften 73 yıl sonra dönemin başkanı Trump, Grönland'ı satın almak istediklerini belirtmiş, konu Danimarka ile ABD arasında kısa süreli diplomatik krize neden olmuştu. Diplomatik gerilim nedeniyle Trump, Danimarka'ya yapacağı resmi geziyi iptal etmişti.

DANİMARKA SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRDI

Danimarka, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarının ardından savunma harcamalarını arttırmayı planladığını açıkladı. Yeni savunma paketini açıklayan Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, bölgede "daha güçlü bir varlık" sergilemeyi hedeflediklerini belirtti. Poulsen, Grönland için hazırlanan paket kapsamında bölgeye iki devriye gemisi, iki uzun menzilli insansız hava aracı ve kızaklı köpekler sevk edileceği bilgisini paylaştı. Trump'ın, "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Poulsen, yeni savunma paketinin zamanlamasını "kaderin ironisi" olarak nitelendirdi. ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimden tepki çekmişti. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın gözünü diktiği Grönland ABD'ye katılabilir
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNediyonDegisik:

millet neyle ugrasiyor biz neyle :D

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