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İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu

İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bir araya geldi. Ateşkes için Netanyahu'nun şartları ise şöyle; Lübnan'dan İsrail'e yönelik tehdidin son bulması ve İsrail'in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi.

İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çabalar sürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'li yetkililerle bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'e geldi. Hochstein ve McGurk, ilk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

NETANYAHU'NUN İKİ ŞARTI VAR

İsrail Başbakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun söz konusu anlaşmanın en önemli unsurunun Lübnan'dan İsrail'e yönelik tehdidin son bulması ve İsrail'in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu belirttiği" aktarıldı. Hochstein ve McGurk, daha sonra İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşması ve Gazze'de esirlerin geri getirilmesi ele alındı.

İSRAİL BASINI ATEŞKES ANLAŞMASINA İLİŞKİN TASLAĞI PAYLAŞMIŞTI

İsrail basını tarafından İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin taslak paylaşıldı. ABD'nin İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes önerisi 60 günlük bir uygulama süresiyle başlıyor ve bu süre zarfında Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanması öngörülüyor. Taslakta, "İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek" ve "Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silahlara el koyacak" ifadeleri yer alıyor. BM barış gücünün de bu pozisyon değişikliğini kolaylaştıracağı belirtildi. Nihai olarak İsrail sınırı boyunca 10 bin Lübnan askerinin konuşlanması bekleniyor. Taslakta, 60 günün sonunda İsrail ve Lübnan, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve sınır anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması için ABD aracılığıyla dolaylı müzakereler yürüteceği belirtiliyor.

LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki saatler ya da günler içinde ateşkes sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Mikati, ateşkes konusunda tedbirli iyimserlik içinde olduğunu belirtti.

LÜBNAN'DAKİ İSRAİL SALDIRILARINDA 2 BİN 822 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 822 kişi öldü, 12 bin 937 kişi yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıPerwer:

Bu katiller lanet Amerika’nın seçimi yaklaştığı için ateşkes oyunu oynuyorlar. Güvenilirliği asla yok

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıTc:

Hepsinde İsrail yanlısı olduğunu belli etmek için mavi gravatla mesaj veriyorlar

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Eee 7 Ekim 2023 te saldırı yapan Hamas efendi ne kazandı burda !!! Savaşların kimseye faydası bilakis garibanlara zararı var bunu öğrenin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıDoğrucu:

Durmak yok israil yola devamkeeee :)

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıÖmer:

Alayı o çocuğu

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Haber YorumlarıEmre Özcan:

kesinlikle farklı planlar ateşkes yalan

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Haber YorumlarıMerxas:

ne ateş kesi ya Hizbullah'ın kökünü kazıyın tekrar başa bela olur sözünde dur netenyahu

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

bir babayiğit yok mu bu adamı bulup kendisini patlatacak

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Adamlar isterse vuruyor isterse ateşkes yapıyor şimdi kalkıp bu ateşkesi kabul eden kim varsa onursuz gurursuzdur adamlar diyor biz istersek masaya çagırırız istemezsek seni masada hallederim

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