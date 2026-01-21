Haberler

İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler

İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma veya kontrol etme planları tartışılırken Grönland'da bazı sosyal medya kullanıcıları ABD'deki uyuşturucu bağımlığını tiye alan videolar yayınladı. "Amerikan kültürünü Grönland'a getiriyoruz" ifadeleri ile paylaşılan görüntüler sosyal medyada çokça tartışıldı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı satın alma veya kontrol etme fikrini kamuoyu gündemine taşıdı.
  • Danimarka ve Grönland yönetimleri, Grönland'ın satılık olmadığını ve ABD'ye verilmeyeceğini açıkladı.
  • Grönland'da yaşayan bazı sosyal medya kullanıcıları, ABD'deki uyuşturucu bağımlılığını tiye alan videolar yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhak etmeyi düşündüğü Grönland'da bazı sosyal medya kullanıcıları, ABD'deki uyuşturucu bağımlılığına gönderme yapan videolar yayımladı.

TRUMP, GRÖNLAND'I SIK SIK HEDEF ALIYOR

Trump, Grönland'ın ABD için stratejik öneme sahip olduğuna vurgu yaparak adayı satın alma veya kontrol etme fikrini kamuoyu gündemine taşıdı. Bu fikir, Kuzey Kutbu'ndaki jeopolitik rekabet ve Rusya–Çin endişeleri üzerinden savunuluyor; Trump, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları için Grönland'ın "gerekliliğini" sık sık dile getiriyor. Bu planlar kapsamında Trump yönetimi, Danimarka ve Avrupa karşı çıkarsa ekonomik yaptırımlar (tarifeler) uygulayabileceğini de açıkladı.

DANIMARKA VE GRÖNLAND YETKİLİLERİNİN TEPKİLERİ

Trump'ın bu planları, Danimarka ve Grönland yönetimleri tarafından net bir şekilde reddedildi. Danimarka ve Grönland'ın ortak açıklamalarında:

  • Grönland'ın her koşulda satılık olmadığı vurgulandı.
  • "Başkalarının halkını satın alamazsınız" gibi ifadeler kullanıldı.
  • Grönland'ın Danimarka Krallığı'nın bir parçası olarak kalacağı ve kendi kaderini tayin etme hakkının değişmez olduğu belirtildi.
  • Birlikte yapılan açıklamalarda, Grönland'ın bağımsızlığı ve egemenliği ön planda tutuldu.
  • Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen da yaptığı açıklamalarda Trump'ın tutumunu eleştirerek, "Grönland'a sahip olamayacaklarını" ve adanın ABD'ye verilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

AMERİKA'YI TİYE ALDILAR

Sahada bu gelişmeler yaşanırken Grönland'da yaşayan bazı kullanıcılar, ABD'de yaygın olan uyuşturucu bağımlılığını tiye alan paylaşımlar yaptı. Sosyal medyada yayılan videolarda, "Amerikan kültürünü Grönland'a getiriyoruz" ifadesi kullanıldı. Paylaşımlarda, özellikle bağımlılık temaları üzerinden yapılan göndermelerle dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
