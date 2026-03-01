ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar tüm Orta Doğu'yu alarm durumuna geçirdi. Gelişmeleri Türkiye de anbean takip ederken, Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıya Bakan Mustafa Çiftçi başkanlık etti.

İÇİŞLERİ'NDE "SINIR GÜVENLİĞİ" ZİRVESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığımızda düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'na başkanlık etti.

"DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI TEDBİRLER ELE ALINDI"

Toplantıda; bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu çerçevede hudut güvenliğimizin en üst seviyede muhafazası, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar ve acil eylem planları ile ilgili kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılması başlıkları detaylı olarak değerlendirildi.

"TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE"

Sayın Bakanımız, Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgulayarak, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Toplantıya; Van Valisi Ozan Balcı, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan ve Ağrı Valisi Önder Bozkurt video konferans sistemi ile katıldı.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.

İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin korunması ve sınır güvenliği konusunda tüm birimlerimizle yüksek kapasite ve koordinasyon içinde kararlı bir biçimde çalışmaya devam ediyoruz."