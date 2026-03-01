Haberler

İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'la ilgili gelişmeleri Türkiye yakından takip ederken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan Çiftçi, Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgulayarak, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'na başkanlık etti.
  • Toplantıda düzensiz göçe karşı ilave tedbirler, kriz senaryoları ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi değerlendirildi.
  • Van, Iğdır, Hakkâri ve Ağrı valileri video konferansla, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Göç İdaresi ve AFAD temsilcileri ise toplantıda hazır bulundu.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar tüm Orta Doğu'yu alarm durumuna geçirdi. Gelişmeleri Türkiye de anbean takip ederken, Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıya Bakan Mustafa Çiftçi başkanlık etti.

İÇİŞLERİ'NDE "SINIR GÜVENLİĞİ" ZİRVESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığımızda düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'na başkanlık etti.

İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı

"DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI TEDBİRLER ELE ALINDI"

Toplantıda; bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu çerçevede hudut güvenliğimizin en üst seviyede muhafazası, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar ve acil eylem planları ile ilgili kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılması başlıkları detaylı olarak değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı

"TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE"

Sayın Bakanımız, Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgulayarak, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Toplantıya; Van Valisi Ozan Balcı, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan ve Ağrı Valisi Önder Bozkurt video konferans sistemi ile katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.

İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin korunması ve sınır güvenliği konusunda tüm birimlerimizle yüksek kapasite ve koordinasyon içinde kararlı bir biçimde çalışmaya devam ediyoruz."

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Güveniyoruz size bakanım..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
ABD ordusu, İran gemisini batırdı

Dünya diken üstünde! Savaş denize yayıldı, vurulan gemi battı
Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum
336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı

336 milyon Euro değerindeki Galatasaray'ı bile geçtiler
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır

Erbakan'dan hükümete İran çağrısı! İki üsse işaret etti