İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, İzmit'te bulunan İHA'ya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir." denildi.

  • Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düşen İHA'nın Rus yapımı olduğu tespit edildi.
  • İHA'nın Rus menşeli Orlan-10 tipi keşif ve gözetleme amaçlı olduğu değerlendiriliyor.
  • İHA, İzmit'in Çubuklubala Mahallesi'ndeki bir arazide bulundu ve inceleme devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düşen İHA'nın Rus yapımı olduğu öğrenildi.

İZMİT'TE İHA DÜŞTÜ

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA RUS YAPIMIYMIŞ

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, İHA'nın Rus yapımı olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir."

İşte düşen İHA'dan fotoğraflar:

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıNur Zo:

Onu anladık bizim topraklarda ne işi var dün Ankara bugün izmit yarın Allah bilir neresi hani bizim savunma sistemimiz ???

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Bal:

İzmit e kadar nasıl gelmiş

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

S-400 iade falan derken. Rus yapımı droneler Türk topraklarında hayırdır!!!!

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEy:

burnumuzun dibine kadar geliyor İHA haberimiz olmuyormu Türkiye Cumhuriyeti devleti

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

E hani hava sahamız. Gök kubbemiz yokmuydu ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

