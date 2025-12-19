İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düşen İHA'nın Rus yapımı olduğu öğrenildi.

İZMİT'TE İHA DÜŞTÜ

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA RUS YAPIMIYMIŞ

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, İHA'nın Rus yapımı olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir."

İşte düşen İHA'dan fotoğraflar: