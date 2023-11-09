İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısının 238 bine yaklaştığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısının 238 bine yaklaştığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısının 238 bine yaklaştığını açıkladı.

Yerlikaya, "2023 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987" dedi.

Yerlikaya konuyla ilgili diğer verileri ise şu şekilde açıkladı:

Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı: 3 milyon 254 bin 904

İkamet izni ile kalanlar: 1 milyon 129 bin 614

Uluslararası koruma kapsamında kalanlar: 259 bin 468

Böylece Yerlikaya’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’de toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor.

Suriye’den Türkiye’ye geldikten sonra vatandaşlığa geçenlerin sayısının ne kadar olduğu yıllardır tartışmalı bir konu.

Özellikle seçimlerden önce bazı muhalif siyasetçiler, yetkililer tarafından vatandaşlık alan Suriyelilerin sayısına dair eksik veri açıklandığını öne sürüyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçen yıl yaptığı açıklamada “vatandaşlık verilen Suriyeli sayısının 900 bini geçtiğini, Suriyeliler dışında çeşitli milliyetlerden vatandaşlık verilen sığınmacı sayısının ise 258 bin olduğunu” öne sürmüştü.

“Vatandaşlık verilenler Türk halkından gizleniyor” diyen Özdağ’a yanıt veren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin işlemlerin gizli bir yönetmeliğe göre yürütüldüğü iddiasını yalanlamıştı.

Birleşmiş Milletler’in açıkladığı verilerle Göç İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı resmi veriler genellikle birbirine uyuyor.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 4 milyon göçmen ve mülteci ikamet ediyor.

Bu sayının yaklaşık yüzde 90’ını Suriyeliler oluşturuyor.

Nisan 2023’te eski içişleri bakanı Süleyman Soylu da 230 bin Suriyeli’nin Türkiye vatandaşlığı aldığını açıklamıştı.

“Cumartesi Anneleri ile ilgili iyi niyetliyiz”

Bakan Yerlikaya, son birkaç yıldır İstanbul’daki Galatasaray Meydanı’nda toplanmasına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri ile ilgili de şöyle bir açıklama yaptı:

"Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray önünde tam İstiklal Caddesi’nin girişinde olan yerle ilgili değil, bizim alternatif yerlerimizle ilgili onların temsilcileriyle geçen hafta bir araya gelerek sağlıklı bir istişare gerçekleştirildi. Bu hafta da tekrar bir araya gelecekler. Bu hafta herhangi bir gözaltı olmadığını biliyorsunuz. Görüşüyoruz.

“Cumartesi Anneleri ile ilgili biz iyi niyetliyiz. Onlar da zaten mağdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şeyi söylemişti. Biz onun da cümlesinden hareketle bu meseleyi en güzel şekilde çözeceğimizi buradan söylemek istiyorum."

Cumartesi Anneleri ilk kez 1995 yılında Galatasaray Lisesi’nin önünde eylemlerine başlamıştı.

Yoğun polis müdahalesinin ardından 13 Mart 1999’da eylemlerine 10 yıldan fazla bir süre ara veren Cumartesi Anneleri, 31 Ocak 2009’dan beri Galatasaray’da eylemlerini aralıksız sürdürüyordu.

2018 yılında ise Beyoğlu Kaymakamlığı, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki 700. toplanmasını yasakladı.

Polis, meydana yürümek isteyenlere göz yaşartıcı gaz ve boyalı mermiyle müdahale etti, gözaltılar gerçekleştirdi.

O günden beri Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray’da toplanmasına izin verilmiyor.

Cumartesi Anneleri, geçen yıl da kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması talebiyle her hafta düzenledikleri oturma eylemlerinin 900'üncüsünü Galatasaray Meydanı'nda yapmak için toplanmıştı.

Polis, toplanan kitlenin meydana çıkmasına ve açıklama yapmasına izin vermedi.

“Aysel Tuğluk ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı”

Bakan Yerlikaya, bu açıklamaları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumun ardından, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlarken yaptı.

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçesi görüşüldü.

Yerlikaya’ya Aysel Tuğluk ile ilgili de bir soru yöneltildi.

Demans hastası olduğu gerekçesiyle 27 Ekim 2022’de Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tahliye edilen HDP’nin eski eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk, 2012 tarihli bir soruşturma gerekçesiyle dün evinde gözaltına alındı.

Tuğluk daha sonra dün serbest bırakıldı.

Yerlikaya, "Aysel Tuğluk, terör örgütü propagandası yapmak suçundan ifadesi alınmak üzere adresinden davet edilmiştir. Davet üzerine yakınlarının refakatinde, hastalığı göz önünde bulundurularak kelepçe takılmadan mahkemede ifade verilmesi sağlanmış, ilgili mahkemece serbest bırakılmıştır” dedi.