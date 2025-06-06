İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
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Avrupa Birliği, dünyaca ünlü İtalyan makarna devinin bazı ürünlerinde aşırı kurşun tespit edildiğini açıkladı. AB, tüketicilere "kullanmayın" çağrısı yaparken, Almanya'da söz konusu ürünler toplanmaya başladı. Barilla Türkiye ise yaptığı açıklamada, kurşun tespit edilen ürünlerin sadece Avrupa'da olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği, Almanya'da Barilla'nın bbazı makarna türlerinde yüksek miktarda kurşun tespit edildiğini açıkladı.

BARİLLA MAKARNA'DAN KURŞUN ÇIKTI

Avrupa Birliği (AB), dünyanın en büyük makarna markaları arasında yer alan Barilla ile ilgili endişelendiren bir açıklama yaptı. Barilla'nın tam buğday kalem makarna ürünlerinde yüksek miktarda kurşun bulunduğunu belirten AB, tüketicilere "kullanmayın uyarısı yaptı.

ALMANYA'DA ÜRÜNLER TOPLATILIYOR

Açıklamada, özellikle Almanya'daki Kaufland ve Lidl zincirlerinden temin edilen partilerin risk taşıdığı ifade edilirken, Almanya'da ilgili ürünlerin toplanma süreci başladı. Barilla Türkiye de konuya ilişkin açıklama yaptı.

BARİLLA TÜRKİYE: ANILAN ÜRÜNLER SADECE AVRUPA'DA SATIŞA SUNULDU

Açıklamada, anılan ürünlerin sadece merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulduğu ifade edildi: Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barilla, Alman makamlarıyla yürüttüğü istişare sonucu önlem amacıyla, analiz değerleri öngörülen sınırların üzerinde bulunan sınırlı sayıda tam buğday makarnasını raflardan toplamıştır. Anılan ürünler sadece Merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulmuştur. Herhangi bir toksikolojik risk söz konusu olmadığı ve ilgili tüm ürünler raflardan toplandığı için, toplu bir ürün geri çağırma prosedürü söz konusu değildir.

"HAMMADDELERDE HERHANGİ BİR SORUNA RASTLANMADI"

Barilla tarafından kontrol amaçlı gerçekleştirilen analizlerde anılan ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerde herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Sorunun neden kaynaklandığına dair araştırmalar devam etmektedir."

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Zaten kimde ne çıksa Türkiye de karşılaşılmıyor. Denetleyen yokki.

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Makarnada kurşun çıkıyorsa o buğday seyirler arası yol kenarlarındaki tarlalardan alınmıştır kamyonlardan çıkan eksoz gazlarında bolca kurşun partikül bulunur ve tahıl başaklarına yapışır bu gün kanserlerin ana sebebi bu kurşun partiküllerdir ..

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Haber YorumlarıMengele:

Bizde yedik türkiyede toplatirsa zarar edecek yesin insanlar kursun gibi olurlar

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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Bizde kurşunda olsa, kampanya yapsalar yine yok satar :))) Bizdekinde kurşun yok diye olan açıklama fazla olmuş :)))

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Haber YorumlarıSimu:

Eminim öyledir. Kanatlı eti kullanmadılarsa denetimde çıkmazlar.

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