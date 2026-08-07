Yemen'de Husilerin Saldırıları: 40'tan Fazla Asker Öldü

(ANKARA) - Yemenli Husilerin, ülkenin orta kesimindeki askeri kamplara balistik füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla askerin öldüğü bildirildi.

Yemen'de uluslararası tanınırlığa sahip Aden merkezli hükümetin Savunma Bakanlığı, Marib ve Hadramut vilayetlerindeki birden fazla askeri kampın hedef alındığını açıkladı. Bakanlık, saldırılarda çok sayıda askerin öldüğünü ve yaralandığını belirtirken can kaybı sayısını paylaşmadı. Açıklamada "haince" olarak nitelendirilen, saldırılara "uygun zaman ve yerde karşılık verileceği" ifade edildi.

Husi karşıtı Aden al-Ghad gazetesi ve Belqees TV de askeri kaynaklara dayandırdıkları haberlerde ölü sayısının 40'ın üzerinde olduğunu aktardı. Bağımsız kaynaklar ise can kaybını henüz doğrulamadı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırılarda Suudi Arabistan destekli Yemen Acil Müdahale Kuvvetleri'ne ait kampların hedef alındığını açıkladı. Seri, Marib'deki el-Ruveyk ile Hadramut'taki el-Abr ve es-Saniye bölgelerindeki kamplarda bulunan Suudi Arabistan destekli Yemen güçlerine ağır kayıplar verdirdiklerini iddia etti. Seri, yüzlerce askerin öldüğünü veya yaralandığını, çok sayıda bina, silah ve askeri aracın imha edildiğini ifade etti. Husiler, söz konusu kamplarda Suudi Arabistan'ın yeni bir askeri operasyon hazırlığı yaptığını öne sürdü.

SUUDİ ARABİSTAN SINIRINA SALDIRI

Ayrıca Husilerin Suudi Arabistan'ın Necran sınır bölgesine düzenlediği ayrı bir saldırıda 11 sivilin yaralandığı bildirildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun açıklamasına göre yaralananlar arasında ikinci derece yanıklar oluşan bir kadın ile dört yaşındaki bir çocuk da bulunuyor. Yaralıların yedisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin ise Yemen, Pakistan ve Mısır vatandaşı olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, taraflara itidal çağrısı yaparak son yıllarda şiddetin azaltılması yönünde sağlanan kazanımların yeniden çatışmalar nedeniyle tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu. ABD'nin Yemen Misyonu da saldırıları "korkakça" olarak nitelendirerek Husileri kınadı.

NE OLMUŞTU?

Yemen'de uzun süredir devam eden iç savaş, bölgesel aktörlerin desteklediği farklı güçler arasındaki rekabetle derinleşmiş durumda. Seçimler üzerine yaşanan bir anlaşmazlığın ardından muhalefetteki Husi hareketi, Yemenli birçok aşiretin desteğiyle 2014 yılında başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirmişti. Tahran'ın da desteğini arkasına alan Husilerin Sana'yı almasının ardından, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümet Aden'e çekilmek zorunda kaldı. Ancak savaş ilerledikçe Husi karşıtı cephe de parçalandı. Suudi Arabistan uluslararası tanınan hükümeti desteklemeyi sürdürürken, BAE güneyde bağımsızlık isteyen Güney Geçiş Konseyi'ni destekledi. Sana ve Aden merkezli olmak üzere iki ayrı hükümeti bulunan Yemen, son yıllarda Suudi Arabistan, BAE ve İran başta olmak üzere bölgesel aktörlerin nüfuz mücadelesine sahne oldu. BM verilerine göre savaşta bugüne kadar 150 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 22 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: ANKA