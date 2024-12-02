Hulusi Akar'dan dikkat çeken 'Suriye' çıkışı: Esad zamanında bizimle iş birliği yapsaydı böyle olmazdı
Eski Milli Savunma Bakanı ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Suriye'deki gelişmelere ilişkin "Yaşananlar Türkiye'nin dışında gelişen olaylardır. Esad zamanında bizimle iş birliği yapsaydı bu aşamaya gelinmezdi" ifadelerine yer verdi.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, 30 Kasım'da, Han Şeyhun ilçesini alarak, tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Muhalifler, girdiği çatışmaların sonucunda bölücü örgütün terör koridoru oyununu bozdu. Kuveyris Havaalanı'nı ele geçiren Suriye Milli Ordusu (SMO), Halep-Rakka ve Tel Rıfat-Minbiç bağlantısını kesti, Tel Rıfat'ı kurtardı.
"BİZİMLE İŞBİRLİĞİ YAPSAYDI..."
Gazeteci Hacı Yakışıklı; Suriye'deki gelişmelerle ilgilieski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı görüşmeden notları TV100 canlı yayınında paylaştı. Yakışıklı, Akar'ın "Suriye'deki çatışma Türkiye'nin dışında gelişiyor. Esad zamanında bizimle işbirliği yapsaydı bu aşamaya gelinmezdi" ifadelerini kullandığını söyledi.
İşte Hulusi Akar'ın aktardıkları;
- Sahadaki çatışmalar Türkiye'nin dışında gelişen olaylardır. HTŞ'yi uzaktan tanıyoruz. Kendi başlarına hareket ediyorlar. Onlara sufle verenler olabilir.
- Ukrayna savaşından dolayı Rusya'da yorgunluk ve pasiflik var. Pasiflikten rejim karşıtı gruplar istifade ediyorlar. Büyük devletler buldukları araçları kullanıyorlar.
- PKK/YPG'nin ne olduğu bizim açımızdan bellidir. Bizim çok dikkatli hareket ederek gerekli güvenlik hamlelerini yapmamız lazım.
- Dışişleri Bakanlığımız olaylara hakim vaziyette. En ciddi soru şu: Bunlar aldıkları bölgelerde tutunabilecek mi?
- Esad'ın yapacakları olacaktır. Henüz harekete geçmediği görülüyor. Bu hareketin en büyük hassasiyeti Rusya ve rejimin hava kuvvetleridir. Bunları yakından takip ederek boşluğa müsaade etmemek elzemdir.
- Esad zamanında bizimle iş birliği yapsaydı bu aşamaya gelinmezdi. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz yeni sığınmacılar olmasını istemiyoruz. Bunu kendilerine söyledik. Bu şartlarda ilişkiler daha zorlaştı.
- Rusya İran güvensizlik ortamı arttı. çok yönlü olaylar var. 'Sadece HTŞ kaynaklı' denmesi mümkün değil. Kim kazandı kim kaybetti, bakmak lazım.
- Rusya, İran, Suriye kaybeder. Bizim işimiz kendi güvenliğimiz. Taviz vermemek boşluk bırakmamak gerekir. Ne olursa olsun meselemiz bizim sınırlarımızdır.