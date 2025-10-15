Haberler

Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! "Melek Yüzlü Katil"in itirafları kan dondurdu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'in itirafları kan dondurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da 36 yaşındaki hukuk öğrencisi Ana Paula Veloso Fernandes, 5 ay içinde 4 kişiyi zehirleyerek öldürdü. Zanlı, cinayetler öncesinde 10 köpek üzerinde zehir denemesi yaptığını da itiraf etti.

Brezilya'da hukuk eğitimi gören Ana Paula Veloso Fernandes, kısa sürede işlediği cinayetlerle ülke gündemine oturdu. 36 yaşındaki kadın, yalnızca 5 ay içinde 4 kişiyi zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti. Fernandes, cinayetlerden önce zehrin etkisini test etmek için 10 köpeği öldürdüğünü de kabul etti.

KİRALIK EVDE ZEHİRLİ KAHVE TUZAĞI

Soruşturma dosyasına göre Fernandes, kendisini kiracı olarak tanıtıp kurbanlarını kandırdı. Ocak ayında Guarulhos'ta Marcelo Fonseco'yu zehirledikten sonra cesedini çürümeye terk ettiği belirlendi. Nisan ayında ise Maria Aparecida Rodrigues'i evinde hazırladığı zehirli kahveyle öldürdü.

Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'in itirafları kan dondurdu

YARDIMCILARI DA VAR

Savcılık, zanlının ikizi Roberta Cristina Veloso Fernandes ve arkadaşı Michelle Paiva da Silva'nın cinayetlere yardım ettiği şüphesi üzerinde duruyor. Fernandes'in üçüncü kurbanının, para karşılığı öldürdüğü Da Silva'nın babası Neil Correia da Silva olduğu tespit edildi. Son kurban ise mayıs ayında romantik ilişki yaşadığı 21 yaşındaki Tunuslu Hayder Mhazres oldu.

Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'in itirafları kan dondurdu

EVİNDEN YASAKLI ZEHİR ÇIKTI

Polis ekipleri, Fernandes'in evinde yaptıkları aramada cinayetlerde kullandığı düşünülen yasaklı bir böcek ilacına ulaştı. Sao Paulo Emniyet Müdürü Halisson Ideiao, zanlının hiçbir mantıklı nedeni olmadığını belirterek, "Ana Paula için sebep önemli değildi; o sadece öldürmek istiyordu. Bu durum, klasik bir psikopat profiline işaret ediyor." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Melek yüzlü derken?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Türkiye'mizin hatırı varsa bir seferlik AF çıksın :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

wow ölüm melegı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz son! Ronaldo 90+1'de yıkıldı

İnanılmaz son! Ronaldo 90+1'de yıkıldı
İtalya'da İsrail protestosu: Milli marşları yuhalandı, futbolcular şaştı kaldı

Milli marşları yuhalandı, futbolcular şaştı kaldı
İşte il olmaya aday 19 ilçemiz! Plaka kodları da böyle olacak

İşte il olmaya aday 19 ilçemiz! Plaka kodları da böyle olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.