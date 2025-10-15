Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'in itirafları kan dondurdu

Brezilya'da hukuk eğitimi gören Ana Paula Veloso Fernandes, kısa sürede işlediği cinayetlerle ülke gündemine oturdu. 36 yaşındaki kadın, yalnızca 5 ay içinde 4 kişiyi zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti. Fernandes, cinayetlerden önce zehrin etkisini test etmek için 10 köpeği öldürdüğünü de kabul etti.

KİRALIK EVDE ZEHİRLİ KAHVE TUZAĞI

Soruşturma dosyasına göre Fernandes, kendisini kiracı olarak tanıtıp kurbanlarını kandırdı. Ocak ayında Guarulhos'ta Marcelo Fonseco'yu zehirledikten sonra cesedini çürümeye terk ettiği belirlendi. Nisan ayında ise Maria Aparecida Rodrigues'i evinde hazırladığı zehirli kahveyle öldürdü.

YARDIMCILARI DA VAR

Savcılık, zanlının ikizi Roberta Cristina Veloso Fernandes ve arkadaşı Michelle Paiva da Silva'nın cinayetlere yardım ettiği şüphesi üzerinde duruyor. Fernandes'in üçüncü kurbanının, para karşılığı öldürdüğü Da Silva'nın babası Neil Correia da Silva olduğu tespit edildi. Son kurban ise mayıs ayında romantik ilişki yaşadığı 21 yaşındaki Tunuslu Hayder Mhazres oldu.

EVİNDEN YASAKLI ZEHİR ÇIKTI

Polis ekipleri, Fernandes'in evinde yaptıkları aramada cinayetlerde kullandığı düşünülen yasaklı bir böcek ilacına ulaştı. Sao Paulo Emniyet Müdürü Halisson Ideiao, zanlının hiçbir mantıklı nedeni olmadığını belirterek, "Ana Paula için sebep önemli değildi; o sadece öldürmek istiyordu. Bu durum, klasik bir psikopat profiline işaret ediyor." dedi.