Hong Kong'daki yangın faciasından gelen görüntüler korkunç

Hong Kong'daki yangın faciasından gelen görüntüler korkunç
Hong Kong'daki yangın faciasından gelen görüntüler korkunç
Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da yaklaşık 4 bin kişinin ikamet ettiği 8 apartmanlı bir sitede çıkan yangın devam ediyor. Binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayılan yangında mahsur kalan 13 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, olay yerinden gelen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

  • Hong Kong'un Tai Po bölgesinde 8 apartmanlı bir sitede çıkan yangında 13 kişi öldü ve 15 kişi yaralandı.
  • Yangın, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayıldı ve 1900'den fazla dairede yaklaşık 4000 kişinin yaşadığı sitede tüm apartmanlara sıçradı.
  • Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa yangın şiddeti için 5. seviye alarm verildi ve 128 yangın söndürme aracı ile 57 ambulans olay yerine sevk edildi.

Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'un Tai Po bölgesinde yer alan ve 8 apartmanın olduğu bir sitede yangın çıktı.

BİN 900'DEN FAZLA DAİREDE 4 BİN KİŞİ YAŞIYOR

Yangın, bin 900'den fazla dairenin bulunduğu sitede, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayıldı. Sitede yaklaşık 4 bin kişinin ikamet ettiği tahmin edilirken yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.

ŞU ANA KADAR 13 ÖLÜ, 15 YARALI VAR

Emniyet yetkilileri, yangının başladığı binada mahsur kalanlar olduğuna dair ihbarlar aldıklarını açıkladı. Site içinde bulunan tüm apartman dairelerine alevlerin sıçradığı bilgisini paylaşan yetkililer, 128 yangın söndürme aracının ve 57 ambulansın olay yerine sevk edildiğini bildirdi. İlerleyen saatlerde ise, yangında biri itfaiyeci 13 kişinin öldüğünü, 15 kişinin ise ağır yaralandığını duyuruldu.

17 YIL SONRA İLK DEFA 5. SEVİYE ALARM VERİLDİ

Çevrede bulunan iki sitenin daha tahliye edildiğini bildiren yetkililer, kamu alanlarının bölge sakinlerinin geceyi geçirmesi için hizmete açıldığını duyurdu. Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle çevre yolların ulaşıma kapatıldığı duyuruldu. Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, olay yerinden gelen görüntüler yangının vahametini ortaya koydu. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin, dış cephesi bambu iskelesiyle kaplı olan ve alevler içinde kalan dairelere müdahale ettiği görüldü.

