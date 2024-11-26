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Hollanda Scottish ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplenilmesini yasakladı

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Hollanda, Scottish Fold ve Sphynx kedilerinin sahiplenilmesini yasakladı. Yasak, 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek.

Hollanda, tüysüz kediler ve kıvrık kulaklı kedilerin sahiplenilmesini yasaklama kararı aldı. Yasa, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İskoç kısa tüylü (Scottish Fold) kedi cinsi, kulaklarının katlanmasına neden olan genetik mutasyon nedeniyle eklem ve kıkırdak sorunlarına daha yatkın. Bu tür kediler kulak, bacak ve kuyruklarında kıkırdak büyümeleri nedeniyle ağrı yaşıyor. Sfenks (Sphynx) cinsi tüysüz kediler ise hastalıklara daha yatkın ve vücudunda tüy ile bıyık olmadığı için çevrelerini daha az hissedebiliyor. Ayrıca tüysüz yapıları nedeniyle cilt problemleri ve soğuk havalara karşı aşırı hassasiyet yaşayabiliyor.

YASAK YENİ SAHİPLENMELERİ KAPSAYACAK

Yasak, yalnızca yeni sahiplenmeleri kapsayacak. Bu türlere sahip olan kişiler, kedilerini tutmaya devam edebilecek. Ancak, kedilerinin daha önce sahiplenildiğini belgelemek amacıyla onlara çip taktırmaları zorunlu olacak. Ayrıca bu kedilerin, kedi yarışmalarına ve gösterilerine katılmaları da yasaklanacak.

Hollanda Scottish ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplenilmesini yasakladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSedat Marankoz:

Hastalanma oranları yüksek deseniz ok. Hepsinin açı çektiği hikaye. İnsanlar onları yanlış çifleştirdiği için sorun biraz daha büyüyor aslında.

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Haber YorumlarıGokhan Y :

Sonunda. Umarim tum Dunyada bu kanun taninir. Bu kedileri uretmek onlara omru boyunca cekicekleri bi aciya sebep olmak demek.

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