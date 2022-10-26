Hollanda'daki bir kilise, çanları ile Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini çaldı

50 yıl önce hayatını kaybeden efsane halk ozanı Aşık Veysel'in, unutulmaz eseri "Uzun İnce Bir Yoldayım" Hollanda'da bulunan bir kilisede çalındı. O anlara ait video, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Türk halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, doğum gününde sevenleri tarafından unutulmadı. Eserleriyle efsaneleşen halk ozanına olan sevgi ülke sınırlarını aştı.

7'DEN 70'E HERKESİN KALBİNDE

25 Ekim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelen Aşık Veysel Şatıroğlu, çiçek hastalığından dolayı gözlerini kaybetti. Küçük yaşta saz dersleri alan ünlü ozan ömrü boyunca ortaya koyduğu eserlerle 7'den 70'e herkesin kalbinde taht kurdu.

KİLİSE ÇANLARI İLE ÇALDI

Dilden dile dolaşan eseri "Uzun İnce Bir Yoldayım" birçok sanatçı tarafından seslendirilen Aşık Veysel, Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Laursnskerk kilisesi tarafından efsane eseriyle anıldı. Laursnskerk kilisesi, çanları ile "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı çaldı. O anlar, bir kişi tarafından kayda alınıp Twitter'da paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.