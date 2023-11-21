Hollanda'da Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası

Hollanda’da geçen yıl kız arkadaşı Angela de Beer'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve savcının 18 yıl hapis cezası istediği evli ve 4 çocuk babası Çetin K., mahkeme tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye kökenli sanık, öldürdüğü kadının ailesine de 85 bin euro tazminat ödeyecek.

Çetin K. ile ilişkisini sonlandırmak isteyen 35 yaşındaki Angela de Beer, geçen yıl 14 Haziran gecesi, Amsterdam yakınlarındaki bir dinlenme alanında başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Hollanda’nın Haarlem Mahkemesi, de Beer’i önceden planlayarak öldürdüğü gerekçesiyle, 42 yaşındaki Çetin K.‘yı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Savcılık, Çetin K. için 18 yıl hapis ve psikiyatri kliniğinde zorunlu tedavi talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, Çetin K.'nin kişilik bozukluğunun suçun işlenmesinde ne ölçüde etkili olduğunun net olmaması nedeniyle, savcılığın, kliniğe kapatılması talebine katılmadı.

Mahkeme, tekrar suç işleme ihtimali yüksek olduğu gerekçesiyle, Çetin K.’nın cezasını çeker çekmez psikiyatrik tedaviye tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Haarlem Mahkemesi, uğradıkları maddi ve manevi zarar nedeniyle sanığın, de Beer’in ailesine de yaklaşık 85 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

Çetin K., dava boyunca hakkındaki suçlamaları reddetti. Ancak mahkemeye göre, otomobilinde bulunan mermi, olay yerinde bulunan bir kovan ile eldiven üzerindeki DNA örneği de dahil, K.’nın suçlanması için yeterli tüm deliller mevcut.

Mahkeme, Çetin K.’nın, de Beer’e gönderdiği, “Ya benim olursun ya da seni kimseye yar etmem”, “Seni asla bırakmayacağım, bunun farkındasın değil mi?” gibi çok sayıda tehdit mesajını da kanıt olarak kabul etti.

Ailesinin ifadesine göre, Angela de Beer’in Çetin K. ile ilişkisi 2,5 yıl sürdü. Ancak ilişki bittikten sonra Çetin K., kızlarının peşini asla bırakmadı.

Dava dosyasına göre, öldürüldüğü gece Çetin K. ile buluşan de Beer, ailesini telefonla aradı ve sanığın yanında silah olmasından dolayı korktuğunu söyledi.

Mahkemeye göre, öldürülen kadın, Çetin K. tarafından yıllarca istismar edildi ve şiddete uğradı. Gördüğü şiddet nedeniyle dişleri ve kaburgaları kırıldı.

Mahkeme, Çetin K.'nın, ölümünden 2 ay önce Türkiye'de kaldığı sırada, de Beer’i ciddi şekilde yaraladığının da kanıtlandığını açıkladı. Hakime göre, Angelina de Beer, Çetin K. tarafından bağlandı ve üzerine yanıcı bir sıvı döküldü.

Öldürülen kadının anne ve babası, "Tehdit mesajları nedeniyle kızımız ışıl ışıl bir kadından korkmuş bir insana dönüştü" dedi.

Hollanda’da resmi verilere göre, kadın cinayeti kurbanı her 10 kadından 6’sının faili, ilişkide olduğu ya da eskiden ilişkisi bulunduğu kişiler.

Kadın cinayetleri konusundaki araştırmalarıyla tanınan kriminolog Prof. Dr. Jane Monckton Smit, Hollanda’da yayımlanan De Volkskrant gazetesine verdiği demeçte, ilişki bittikten sonra kadınların daha fazla dikkat göstermesi gerektiğini vurguluyor.

Bir kadının, şiddet uygulayan partnerinden ayrıldığında, çevresindekilerin her şeyin yoluna gireceğini düşündüğünü belirten İngiliz araştırmacıya göre, kadın için asıl tehlike bu süreçte başlıyor.