Hollanda'da Dilan Yeşilgöz'e Destek Azalıyor

Yusuf Özkan, Lahey

Hollanda’da 22 Kasım'da yapılan erken genel seçimde ülkenin ilk kadın başbakanı olmak için yarışan ancak büyük bir yenilgi alan Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz, koalisyon konusundaki tutumu nedeniyle parti içinde de destek kaybediyor.

VVD seçmeni, Yeşilgöz’ü, hükümet ortaklığı konusunda, tabanın fikrini sormadan acele karar vermekle suçluyor.

Sın kamuoyu araştırmalarına göre, Yeşilgöz’e oy veren üç seçmenden biri, kararı için pişman olduğunu söylüyor.

VVD, Hollanda’da 2006 yılından bu yana en büyük partiydi. Yeşilgöz liderliğinde girdiği son seçimde ise 10 sandalye birden kaybederek üçüncü oldu.

Geert Wilders’in liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) 37 milletvekili çıkararak seçimde birinci parti oldu.

VVD tabanı da, güçlü sağ koalisyon seçeneğini destekledi.

Son genel seçim öncesi, partisinin geleneksel tavrına aykırı bir tutum izleyerek, Wilders ile işbirliği sinyali veren Yeşilgöz, seçmenlere göre, bu konuda tutarlı bir tavır sergileyemedi.

Wilders’in PVV, VVD, Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi’nin (BBB) yer aldığı güçlü sağ koalisyon önerisi, VVD seçmeni tarafından da olumlu karşılandı.

Ancak Yeşilgöz, koalisyonda yer almayacaklarını, Wilders liderliğindeki azınlık hükümetine dışardan destek vereceklerini açıkladı.

Hollanda’da yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, Yeşilgöz’ün bu tutumu, istikrarlı bir koalisyon hükümeti kurulabileceğine dair umutları yok etti.

RTL Haber kanalının kamuoyu araştırmasına göre, VVD seçmenin büyük bölümü Meclis ve senatoda büyük bir çoğunluğa sahip olan güçlü sağ hükümet seçeneğinin gündemden düşmesiniin sorunlusu olarak Dilan Yeşilgöz’ü görüyor.

'Parti tabanına sormadan acele karar aldı'

RTL Haber'in araştırmasına katılan VVD seçmeninin yüzde 74’ü, Genel Başkan Yeşilgöz’ün koalisyona katılmama kararına karşı çıkıyor. VVD seçmeni, Yeşilgöz’ü, parti tabanına sormadan acele karar almakla suçluyor.

Wilders başkanlığındaki sağ koalisyon konusunda isteksiz bir tavır sergileyen VVD ve NSC seçmeninin yaklaşık yüzde 90’ı, böyle bir karar vermeden önce kapsamlı bir tartışma yapılması gerektiğine inanıyor.

Ankete katılan VVD seçmenin yüzde 35’i, Yeşilgöz’e oy verdiği için pişman olduğunu söylüyor. Seçimler öncesi partisi içinde Yeşilgöz’e güvenenlerin oranı yüzde 90 civarındayken, son 1,5 haftada bu oran yüzde 70’e geriledi.

Seçmenin tepkisi, haftalık siyasi kamuoyu araştırmasına da yansıdı.

Araştırma şirketi Maurice de Hond’un Pazar günü açıklanan son anketine göre, Yeşilgöz’ün koalisyon girmeme kararı, partisini olumsuz etkiledi.

“Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankete göre, Yeşilgöz’ün partisi seçim sonrası da oy kaybetti.

Aynı anket bugün seçim olsa VVD'nin milletvekili sayısının 24'ten 16'ya düşeceğini, Wilders’in partisi PVV'nin milletvekili sayısının ise 37'den 42'ye yükseleceğini gösteriyor.

De Hond'un anketine göre PVV, VVD, NSC ve BBB'den oluşan güçlü sağ hükümet seçeneği, 4 partinin tabanı tarafından da ezici bir çoğunlukla destekleniyor.

Yeşilgöz’ün açıklamalarına rağmen, VVD seçmeninin yüzde 81’i, Wilders liderliğindeki hükümette yer alınması gerektiğini söylüyor.

Koalisyon arayışları için arabulucu olarak belirlenen eski sosyal demokrat bakan Ronald Plasterk’in, 11 Aralık’a kadar liderlerle yaptığı görüşme turunu tamamlayarak bir rapor hazırlaması bekleniyor.